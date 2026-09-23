教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

教師節前夕，全國教師工會總聯合會今天邀集來自全台北、中、南及離島的工會召開記者會，正式公布今年縣市長選舉的教育政見，聚焦「提升精緻教育品質」、「降低校務工作負擔」、「落實勞動有償價值」、「重建校園信任安全」4大面向，共提出10項訴求，呼籲22縣市、81名候選人納入政見，並承諾當選後積極落實。

全教總理事長葉青芪表示，縣市政府主管學前至高中的K-12教育階段，涵蓋了全國超過7成的學生，這段時期也是學生身心發展、品格形塑與基礎學力建構關鍵時期。縣市政府若能將資源投注在正確的教育政策上，不僅是為孩子的未來發展打底，更是為國家教育奠基。

彰化縣教師職業工會理事長陳時文表示，導師除要搭配行政工作，工作量大，另外也因為管教權受到限制，當教師遇到學生問題時，往往需要投入大量時間，導致教師沒有辦法好好進行班級管教，因此主張「降低國中小班級人數至24至25人」，以提升教育品質。

南投縣教師工會理事長郭峰杉說，普通班的特教學生人數增加，但特教助理員的工時零碎、時數太少，使特教助理員的薪資不高，更加難以招募，呼籲中央應與地方政府協調，補足特教助理員經費，讓普特融合這個好的教育理念，真正成為好的教育政策

澎湖教師會理事長王銘聖說，幼教現場最辛苦的地方，往往不是事情很多，而是很多事情同時發生，而且每一件事情都不能等待，因此提議2至5歲幼兒應全面調降師生比至1比12，2歲以下專班則應調整為1比6，甚至1比5，以提升幼兒教育品質。

台北市教師工會副理事長曾寧泳則呼籲，全國幼兒園延長照顧時間最晚應到晚上6時，希望政府不要一味從家長工時長短、早晚來考量政策，也應盤點教保現場人力與能量，更要從孩子的權益與需求出發，讓教師不過勞、家長保有親子時光。

新北市教師會理事長蔡淑遠主張行政減量，並要求檢討一般性教育補助款的考核，希望廢除流於形式的成果資料，精簡公文與報表填報，重新檢視到底哪些行政工作有必要、哪些工作其實可以不用做，「一個教師如果少花1個小時重複填報資料，就可以多一個小時備課、批改作業或與學生談話」。

連江縣教師職業工會理事長林佩璇提議行政專職化，她舉例，中小學總務主任每天走進辦公室，面對的不是課本與學生，而是設備採購、校舍補強，以及政府採購法、廠商履約爭議與審計查核等工作，然而，總務主任沒有接受工程訓練、也不具備採購專業，「真的能保障校園工程品質嗎？」因此呼籲落實行政專職化，尤其總務主任應優先專職化，落實專業分工，把老師還給孩子。

台中市教師職業工會秘書長童文妮則期盼全國能夠儘早訂定明確、可執行的教師離線權規範。首先，明定教師在工作時間以外，除處理緊急事件，有權不處理家長或行政訊息；第二，應明確區分緊急與一般事項；第三，如果確實有緊急事項，也應建立明確的加班制度，例如加班費等配套。

針對校事會議，桃園市各級學校職業工會理事長陳俊裕說，曾有教師在網路上分享，開學第一天發課本就遭到投訴，理由是「沒有正常化教學」。各式各樣從小到大的教育現場投訴，都讓老師疲於奔命，因此希望落實校事會議修法，也認為提出申訴的家長應承擔相對責任。如果調查結果證明老師受到不實指控，也應給予補償，讓教師專業自主與尊嚴獲得保障，同時兼顧學生受教權。

全國教師工會總聯合會公布今年縣市長選舉的教育政見。記者柯美儀／攝影

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