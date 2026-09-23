教學之外還要接住學生情緒 逾六成教師自評高壓

教師缺額問題受到關注，但留在教育現場的教師，也承受愈來愈重的情緒壓力。104人力銀行針對近百名參與研習的高中職教師調查發現，63%自評壓力達7分以上，另有93%認為，與過去相比，需要投入更多心力支持及陪伴學生情緒。

104人力銀行與教育部國教署生涯規劃學科中心日前舉辦高中職教師研習活動，並針對參與教師進行問卷調查。調查顯示，72%教師認為近五年整體教師情緒壓力明顯增加，且這份壓力並未隨著下課鐘聲結束。

從教師自評過去一年身心狀況來看，66%表示下班後仍會反覆思考學生問題，61%曾感到身心疲憊，56%認為自己的情緒受到學生或家長影響；另有49%感到工作熱情下降、39%認為工作成就感降低。值得注意的是，有37%填答者曾經思考離開教職工作。

104人力銀行職涯永續長王榮春表示，教師的情緒負荷未必能從課表或工時看見。備課、授課與行政工作都有相對明確的起迄時間，但對學生狀態的擔心、親師溝通帶來的情緒，以及面對複雜學生問題的責任感，往往不會隨著下課鐘聲停止。

王榮春指出，當教師長時間處於「放不下學生」的狀態，原本出於關心的投入，就可能逐漸累積成難以抽離的心理負荷。教師角色如今也逐漸從單純教學，延伸至學習動機、情緒陪伴及生涯引導，這些難以透過工時計算的「情緒勞動」，都可能加重第一線教師負擔。

進一步觀察教學現場的壓力來源，61%教師勾選「學生學習動機下降」，占比最高；其次為「學生情緒問題增加」，占58%。行政工作負擔與家長溝通壓力則各占32%，另有24%認為難以引導學生規劃未來。

在教師最希望獲得的協助方面，近六成教師盼能取得SEL（社會情緒學習）教材與工具，顯示目前教師面對的挑戰已不僅限於課程教學，也必須投入更多心力處理學生心理及情緒需求。

王榮春表示，教師作為學生情緒的第一線觀察與陪伴者，背負沉重壓力，建議學校也需建立清楚的諮詢、分工與轉介機制，除了照顧需要協助的學生，也要保障其他師生的安全與受教權，避免衝突事件的處理責任與壓力都集中在第一線教師身上。

此次104人力銀行與國教署生涯規劃學科中心分別於高雄、台中舉辦教師研習，帶領教師從產業趨勢、生涯探索延伸至SEL社會情緒學習，練習認識自己、探索方向與覺察情緒。

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