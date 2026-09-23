全台代理教師缺614人 薪資不成正比、恐龍家長投訴壓力大
教師節將至，教師缺工問題再受關注。1111人力銀行引述教育部統計，目前全台仍有614名代理教師缺額，其中台北市缺98人居全台之冠；1111最新調查也顯示，高達90.1%受訪者認為台灣存在教師人力不足問題，薪資待遇、家長干預及投訴風險，更成為降低教職吸引力的主要因素。
1111人力銀行23日發布「全台教師缺工現況調查報告」，90.1%受訪者認為目前存在教師人力不足問題，其中60.9%「非常同意」、29.2%「同意」；另有84.1%受訪者表示，身邊親友或同事曾遇過學校有教師缺額，甚至代理、代課教師招不到人的情況。
從就業市場觀察，1111人力銀行資料庫目前有約3.8萬筆「教育」相關工作機會，年增7.6%，職缺涵蓋學齡前至高等教育，包括幼教老師、教保員、特教老師、代課老師、補習班老師及大學專任教師等。不過，這3.8萬筆為廣義教育相關工作機會，並非全數屬於學校教師缺額。
教師不足也可能增加現職教師負擔。調查顯示，受訪者最擔心「導師工作量變大，影響教學品質」，占78.1%；其次為「頻繁更換新老師，孩子需要重新適應」56.5%，以及「上課內容無法銜接，學習效果可能變差」39.4%。
1111人力銀行發言人莊雨潔表示，教師缺工與一般產業缺工最大的差異，在於教師工作具有高度連續性，缺額長期無法補足，不僅增加教學工作量，也可能影響學生學習狀態與班級經營。尤其導師還須負責行政工作、學生輔導與親師溝通，工作量持續堆疊，也可能讓有意投入教育工作者卻步，形成更難招募的循環。
至於教職吸引力下降原因，調查顯示，70.7%受訪者認為「薪水和付出不成正比」，68.2%認為受到「干預教學的恐龍家長」影響，62.1%憂心面臨被投訴風險；另有52.4%認為管教權被限縮、46.3%認為下班後仍須回覆家長訊息。
調查也顯示，若要提高從事教育工作的意願，68.2%受訪者認為應提高教師薪資福利及退休保障，56.4%主張減少行政工作，54.8%認為學校及政府應給予教師完整管教權，另有53.6%認為應檢討投訴機制。對於「擔任國中導師的合理月薪」，受訪者平均認為應達65,180元，另有15.1%認為應在8萬元以上。
莊雨潔表示，合理的薪酬制度是人才市場最基本的誘因，工作責任持續增加，薪資、福利及職涯發展，如果不能反映出工作價值，長期下來勢必影響人才投入意願，如何打造更友善、更具支持性的工作環境，將是國內教育界招募與留任的核心課題。
這項調查針對1111人力銀行求職會員抽樣，調查期間為8月25日至9月22日，有效樣本1,099份，信心水準95%，誤差值正負2.98個百分點。
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