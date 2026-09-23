快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

全台代理教師缺614人 薪資不成正比、恐龍家長投訴壓力大

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
教師節將至，教師缺工問題再受關注。示意圖。聯合報系資料照
教師節將至，教師缺工問題再受關注。示意圖。聯合報系資料照

教師節將至，教師缺工問題再受關注。1111人力銀行引述教育部統計，目前全台仍有614名代理教師缺額，其中台北市缺98人居全台之冠；1111最新調查也顯示，高達90.1%受訪者認為台灣存在教師人力不足問題，薪資待遇、家長干預及投訴風險，更成為降低教職吸引力的主要因素。

1111人力銀行23日發布「全台教師缺工現況調查報告」，90.1%受訪者認為目前存在教師人力不足問題，其中60.9%「非常同意」、29.2%「同意」；另有84.1%受訪者表示，身邊親友或同事曾遇過學校有教師缺額，甚至代理、代課教師招不到人的情況。

從就業市場觀察，1111人力銀行資料庫目前有約3.8萬筆「教育」相關工作機會，年增7.6%，職缺涵蓋學齡前至高等教育，包括幼教老師、教保員、特教老師、代課老師、補習班老師及大學專任教師等。不過，這3.8萬筆為廣義教育相關工作機會，並非全數屬於學校教師缺額。

教師不足也可能增加現職教師負擔。調查顯示，受訪者最擔心「導師工作量變大，影響教學品質」，占78.1%；其次為「頻繁更換新老師，孩子需要重新適應」56.5%，以及「上課內容無法銜接，學習效果可能變差」39.4%。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，教師缺工與一般產業缺工最大的差異，在於教師工作具有高度連續性，缺額長期無法補足，不僅增加教學工作量，也可能影響學生學習狀態與班級經營。尤其導師還須負責行政工作、學生輔導與親師溝通，工作量持續堆疊，也可能讓有意投入教育工作者卻步，形成更難招募的循環。

至於教職吸引力下降原因，調查顯示，70.7%受訪者認為「薪水和付出不成正比」，68.2%認為受到「干預教學的恐龍家長」影響，62.1%憂心面臨被投訴風險；另有52.4%認為管教權被限縮、46.3%認為下班後仍須回覆家長訊息。

調查也顯示，若要提高從事教育工作的意願，68.2%受訪者認為應提高教師薪資福利及退休保障，56.4%主張減少行政工作，54.8%認為學校及政府應給予教師完整管教權，另有53.6%認為應檢討投訴機制。對於「擔任國中導師的合理月薪」，受訪者平均認為應達65,180元，另有15.1%認為應在8萬元以上。

莊雨潔表示，合理的薪酬制度是人才市場最基本的誘因，工作責任持續增加，薪資、福利及職涯發展，如果不能反映出工作價值，長期下來勢必影響人才投入意願，如何打造更友善、更具支持性的工作環境，將是國內教育界招募與留任的核心課題。

這項調查針對1111人力銀行求職會員抽樣，調查期間為8月25日至9月22日，有效樣本1,099份，信心水準95%，誤差值正負2.98個百分點。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

薪資 恐龍家長 代理教師 人力銀行 教師荒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

調查揭7成國小教師認同教職 高需求地區僅4成願留任、2支持最關鍵

挺教師！張善政：116學年導師每周減授1節 國中小增教師員額

落差巨大…政府挺教師 基層怨根本無感

調查：偏鄉師留校意願僅4成 須生活與專業發展支持

相關新聞

全台代理教師缺614人 薪資不成正比、恐龍家長投訴壓力大

教師節將至，教師缺工問題再受關注。1111人力銀行引述教育部統計，目前全台仍有614名代理教師缺額，其中台北市缺98人居全台之冠；1111最新調查也顯示，高達90.1%受訪者認為台灣存在教師人力不足問題，薪資待遇、家長干預及投訴風險，更成為降低教職吸引力的主要因素。

落差巨大…政府挺教師 基層怨根本無感

教師節將屆，教育部昨舉行一一五年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀均強調將持續支持教師，近年也已調整教師待遇、推動行政減量，回應第一線需求。不過，基層教師抱怨「根本無感」；教團更批評，官方宣稱的「實質作為」與「已做調整」，跟教育現場仍存有差距。

校園濫訴問題 黃昆輝：教育政策應回歸權利與權力平衡

國立台灣師範大學今天舉行「教育大師講座」，由黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝主講，並邀請吳清基、潘文忠、黃榮村等3名前教育部長對談。面對近年校園濫訴、教師逃亡潮等問題，黃昆輝於演講時說，教育政策設計，應回歸權力（power）與權利（right）的平衡。

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

教師節前夕，全國教師工會總聯合會今天邀集來自全台北、中、南及離島的工會召開記者會，正式公布今年縣市長選舉的教育政見，聚焦「提升精緻教育品質」、「降低校務工作負擔」、「落實勞動有償價值」、「重建校園信任安全」4大面向，共提出10項訴求，呼籲22縣市、81名候選人納入政見，並承諾當選後積極落實。

日本幼兒園結合咖啡廳 從孤立育兒場域變身社區中心

幼兒園不只能托育，也能成為家長喘口氣、彼此交流的地方。日本東京原宿幼兒園樓下開咖啡廳，讓未入園孩子也能參與活動，提前認識社區與玩伴。少子化、育兒愈顯孤單之際，幼兒園如何串起家庭與居民，實現「一個社區一起養孩子」？日本經驗能給台灣新啟發？

72名教師獲師鐸獎 羅琬臻伴中途學生、鍾武龍傳承經驗

今年共有七十二名教師榮獲師鐸獎，最年輕得主是新北市豐珠中學的教師羅琬臻，她長期陪伴中途學校學生，設計合唱團、爬山等活動，引導學生在體驗中學習與成長；同樣獲得師鐸獎的國立苗栗農工畜產保健科教師鍾武龍則歷經多次重考、升學，最終回到母校任教，透過自身教育經歷「傳承」給學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。