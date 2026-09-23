聽新聞
0:00 / 0:00

太太提點 李棟樑促成民間師鐸獎

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

陳玲基金會董事長李棟樑近年積極投入勞軍，被媒體形容為「最強軍友社理事長」。馬英九、蔡英文兩位前總統，都曾公開感謝他對國軍的付出。在敬軍活動外，他格外關心偏鄉教育與弱勢學生，每年由名下的陳玲、懷恩兩個基金會，與救國團合作，舉辦大愛菁師獎選拔，與「人間友愛、助學無礙」助學金。這一切的源頭，要追溯到他的成長背景。

李棟樑是台南縣學甲人，由於家境清寒，北上半工半讀。就讀台北工專時，看到當時救國團主任蔣經國宣稱「青年朋友有困難可以來找我」，於是他鼓起勇氣到救國團毛遂自薦，希望有工讀機會。救國團主秘李煥將他安排到主任辦公室，表現頗得蔣經國的賞識，後來踏入企業界，昔日追隨蔣經國時所學到的處世原則與人脈，也成為李棟樑最豐厚的創業資源。

陳玲是李棟樑已故的太太，兩人是台南同鄉。陳玲生前常提醒丈夫，天底下有很多辛苦人，如今自家事業有一定成就，就該積極幫助別人。太太去世後，李棟樑以她之名成立基金會，投入贊助教育與幫助弱勢的活動。至於如何發掘出優秀教師與清寒子弟，則委請自己的「老東家」救國團辦理。

急難救助方面，基金會除定期贊助多個社福團體，去年丹娜絲颱風重創台南、花蓮光復鄉水災，分別捐助款項，提供物資慰問救災官兵。基金會並與聯合報合作，每年舉行「偏鄉兒童台北一日遊」，及「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」，邀歌手到各地榮民之家，為老兵們演出。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

李棟樑 師鐸獎 救國團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第15屆教育大愛菁師獎 表揚62名教育第一線工作者

1951 年成立軍友社 李棟樑勞軍超過兩千場次 成為「史上最強理事長」

基隆「小太陽老師」宋吉清 教師節前感念國中恩師「三顧茅廬」助升學

中職／陳鏞基引退淚別球迷 告誡年輕球員：千萬千萬要自愛

相關新聞

落差巨大 政府挺教師 基層怨根本無感

教師節將屆，教育部昨舉行一一五年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀均強調將持續支持教師，近年也已調整教師待遇、推動行政減量，回應第一線需求。不過，基層教師抱怨「根本無感」；教團更批評，官方宣稱的「實質作為」與「已做調整」，跟教育現場仍存有差距。

72名教師獲師鐸獎 羅琬臻伴中途學生、鍾武龍傳承經驗

今年共有七十二名教師榮獲師鐸獎，最年輕得主是新北市豐珠中學的教師羅琬臻，她長期陪伴中途學校學生，設計合唱團、爬山等活動，引導學生在體驗中學習與成長；同樣獲得師鐸獎的國立苗栗農工畜產保健科教師鍾武龍則歷經多次重考、升學，最終回到母校任教，透過自身教育經歷「傳承」給學生。

太太提點 李棟樑促成民間師鐸獎

陳玲基金會董事長李棟樑近年積極投入勞軍，被媒體形容為「最強軍友社理事長」。馬英九、蔡英文兩位前總統，都曾公開感謝他對國軍的付出。在敬軍活動外，他格外關心偏鄉教育與弱勢學生，每年由名下的陳玲、懷恩兩個基金會，與救國團合作，舉辦大愛菁師獎選拔，與「人間友愛、助學無礙」助學金。這一切的源頭，要追溯到他的成長背景。

尊重專業 吳清基喊話教長還老師尊嚴

第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，昨天在台北晶華酒店舉行頒獎典禮，表揚六十二位優秀教師。主辦人陳玲、懷恩基金會董事長李棟樑說，十五年來已有超過五千位老師得獎，感謝他們在教育崗位的付出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。