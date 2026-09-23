太太提點 李棟樑促成民間師鐸獎

陳玲基金會董事長李棟樑近年積極投入勞軍，被媒體形容為「最強軍友社理事長」。馬英九、蔡英文兩位前總統，都曾公開感謝他對國軍的付出。在敬軍活動外，他格外關心偏鄉教育與弱勢學生，每年由名下的陳玲、懷恩兩個基金會，與救國團合作，舉辦大愛菁師獎選拔，與「人間友愛、助學無礙」助學金。這一切的源頭，要追溯到他的成長背景。

李棟樑是台南縣學甲人，由於家境清寒，北上半工半讀。就讀台北工專時，看到當時救國團主任蔣經國宣稱「青年朋友有困難可以來找我」，於是他鼓起勇氣到救國團毛遂自薦，希望有工讀機會。救國團主秘李煥將他安排到主任辦公室，表現頗得蔣經國的賞識，後來踏入企業界，昔日追隨蔣經國時所學到的處世原則與人脈，也成為李棟樑最豐厚的創業資源。

陳玲是李棟樑已故的太太，兩人是台南同鄉。陳玲生前常提醒丈夫，天底下有很多辛苦人，如今自家事業有一定成就，就該積極幫助別人。太太去世後，李棟樑以她之名成立基金會，投入贊助教育與幫助弱勢的活動。至於如何發掘出優秀教師與清寒子弟，則委請自己的「老東家」救國團辦理。

急難救助方面，基金會除定期贊助多個社福團體，去年丹娜絲颱風重創台南、花蓮光復鄉水災，分別捐助款項，提供物資慰問救災官兵。基金會並與聯合報合作，每年舉行「偏鄉兒童台北一日遊」，及「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」，邀歌手到各地榮民之家，為老兵們演出。

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