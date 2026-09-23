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尊重專業 吳清基喊話教長還老師尊嚴

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
第十五屆「教育大愛菁師獎」共表揚六十二位優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（前排中）昨和各組得獎者合影。記者邱德祥／攝影
第十五屆「教育大愛菁師獎」共表揚六十二位優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（前排中）昨和各組得獎者合影。記者邱德祥／攝影

第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，昨天在台北晶華酒店舉行頒獎典禮，表揚六十二位優秀教師。主辦人陳玲、懷恩基金會董事長李棟樑說，十五年來已有超過五千位老師得獎，感謝他們在教育崗位的付出。

評審團主委、教育部前部長吳清基則針對「校事會議」風波，呼籲家長要信任老師，多給老師鼓勵，並希望教育部長鄭英耀站出來，還給老師尊嚴與價值。

大愛菁師獎是教育部的師鐸獎之外，規模最大的教師表揚活動。除了依據學生年齡，由幼教到高中之外，特別增加特殊教育與偏鄉學校兩個組。評選作業由救國團承辦，今年獲得推薦的教師共有二五一名，最後共有六十二人出線。由李棟樑、吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、陳玲基金會副董事長李啟銘頒獎。

李棟樑說，每年都會探訪偏鄉學校，最感動的就是老師的付出。吳清基說，台灣能創造經濟奇蹟，在國際上備受肯定，關鍵就是教育制度培養出優秀人才。不分中外，對教育的價值與肯定都是一樣。中華文化特別強調尊師，希望優良傳統發揚下去。

吳清基也提到，校事會議風波讓老師們都承受了壓力。呼籲鄭英耀部長能夠站出來，在這件事上還給老師尊嚴與價值，給老師們一個公道；也希望家長們要信任老師。

葛永光說，近年社會風氣對「學權」、「受教權」，似乎比「師權」、「教育權」更重視。呼籲政府，對於教育不要只是增加一點預算，而是從心底真正去尊敬老師，提升教師的地位；家長要尊重教育專業，不要過度干涉學校教育與政策。

他也向學生喊話，大家成長過程中，幫助最大的就是老師，絕大多數的老師，都願意像朋友一樣，協助你度過困難的歲月。

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老師 鄭英耀 李棟樑

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尊重專業 吳清基喊話教長還老師尊嚴

第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，昨天在台北晶華酒店舉行頒獎典禮，表揚六十二位優秀教師。主辦人陳玲、懷恩基金會董事長李棟樑說，十五年來已有超過五千位老師得獎，感謝他們在教育崗位的付出。

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