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落差巨大 政府挺教師 基層怨根本無感

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

教師節將屆，教育部昨舉行一一五年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀均強調將持續支持教師，近年也已調整教師待遇、推動行政減量，回應第一線需求。不過，基層教師抱怨「根本無感」；教團更批評，官方宣稱的「實質作為」與「已做調整」，跟教育現場仍存有差距。

今年共有七十二名教師榮獲師鐸獎、廿名教師獲得教育奉獻獎，以及五二一名服務屆滿四十年的資深優良教師。賴總統昨出席致詞時表示，當前第一線教學環境還有許多問題，無論師資、親師溝通、對學生的管教方式，或是行政事務負擔等問題等待解決，「面對這些挑戰，政府會給予教師最大的支持，也會和教師、家長共同努力」。

卓榮泰則說，近年來各項教師基本待遇已做出調整，包括教師、導師職務的加給、教師鐘點費、以及教育實習等相關待遇，「我們的力道可能還不夠，錢也不是無限，但這是一個重要的方向」。

鄭英耀則提到，近年來，教育部全力推動各項支持機制，以實質作為回應教育現場的需求，包括調高導師職務加給、教師兼任行政工作的獎金、鐘點費，以及行政減量，透過數位行政與科技工具，減少教師行政工作的負擔。

不過面對總統、院長到部長的喊話，教師顯然不太埋單。「作文寫得很漂亮。」全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說，中央雖強調行政減量，但各部會仍有許多宣導、文宣要求學校配合；再者，行政數位化也不代表工作量減少，過去是手寫、紙本，現在改成數位上傳，仍要處理資料、上傳照片及撰寫檢討報告，「只是換一個工具，工作還是在」。

台灣教育產業工會理事長郭彥成則提到，去年鐘點費調整，官方看似釋出善意，實則僅限「正課時間」；課後照顧班與各類專案計畫鐘點費是否同步調高，各縣市作法步調不一。這種「半套式」政策，衍生拜託教師開課、找不到人上課的亂象，增加學校行政負擔。

郭彥成說，政府一味要求教師莫忘初衷，卻無視現場「無後援、無安全、無競爭力」的困境，讓人不禁想問「成就這門志業所需的制度支持，到底在哪裡？」

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教師 巨大 鄭英耀

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