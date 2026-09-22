笠詩刊「永遠的發行人」黃騰輝95歲辭世 文化部將頒贈旌揚狀

資深詩人黃騰輝昨21日辭世，享耆壽95歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼，並表示，黃騰輝投入詩文創作多年，擔任發行人的「笠」詩刊更是台灣詩壇的重要沃土，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

黃騰輝一生橫跨台灣由農業社會走向工商社會的重要階段，見證戰後台灣現代詩的發展，持續創作外，也長期支持詩社營運，參與台 灣現代詩壇的形成及傳承。他自1965年「笠」詩刊創刊起，即擔任發行人迄今，在當時政治環境仍處敏感的年代，持續支持重視台灣本土經驗與現實書寫的「笠」詩刊運作，對詩社及刊物抱持長期的責任感，並提攜後輩，被笠詩人尊稱為「永遠的發行人」。

黃騰輝1931年生，新竹縣竹北人，台北工業專科學校（今國立台北科技大學）化學工程科肄業，東吳大學法律系畢業。曾任中國菱電公司（今台灣三菱電梯股份有限公司）常務董事兼總經理、臺灣現代詩人協會常務理事等職，並長期擔任「笠」詩刊發行人。

黃騰輝成長於日治時期，童年接受日文教育，小學時即曾以日文短歌投稿報刊。戰後，隨著語言及教育體制轉換，他重新學習華文，並陸續於《光明報》、《竹風日報》、《青少年導報》等報刊發表文章，創作文類包括散文、小說及詩，約20歲起逐漸以現代詩創作為主，可視為戰後第一代以華文從事詩歌創作的詩人之一。

黃騰輝1950年代就已活躍於詩《新詩週刊》、《藍星週刊》、《今日新詩》、《青潮》等刊物，早期作品較具浪漫抒情色彩，後期則逐漸轉向寫實，書寫工商社會的經濟現象、都市生活及現代人的處境，呈現對社會現實的觀察與思考，其工商企業經驗亦進一步拓展其詩作題材，使現代工業、商業經濟及都市生活成為觀察與書寫的重要面向。他也是「跨語」詩人，跨越日治與戰後、日文與華文的生命經驗，創作具有鮮明的世代特徵。

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文化部 詩人 現代詩 李遠 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

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