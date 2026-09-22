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「笠」詩刊發行人黃騰輝辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中央社／ 台北22日電
「笠」詩刊發行人黃騰輝21日辭世，享耆壽95歲，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。圖／黃明川工作室提供（中央社）
「笠」詩刊發行人黃騰輝21日辭世，享耆壽95歲，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。圖／黃明川工作室提供（中央社）

詩人、「笠」詩刊發行人黃騰輝昨（21）日辭世，享耆壽95歲，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部發布新聞稿，文化部長李遠聞訊表達哀悼，並表示，黃騰輝投入詩文創作多年，擔任發行人的「笠」詩刊更是台灣詩壇的重要沃土。

新聞稿指出，黃騰輝1931年生，新竹縣竹北人，台北工業專科學校（今國立台北科技大學）化學工程科肄業，東吳大學法律系畢業。曾任中國菱電公司（今台灣三菱電梯股份有限公司）常務董事兼總經理、台灣現代詩人協會常務理事等職。

黃騰輝成長於日治時期，童年接受日文教育，小學時即曾以日文短歌投稿報刊。戰後，隨著語言及教育體制轉換，他重新學習華文，並陸續於「光明報」、「竹風日報」、「青少年導報」等報刊發表文章，創作文類包括散文、小說及詩，約20歲起逐漸以現代詩創作為主，可視為戰後第一代以華文從事詩歌創作的詩人之一。

黃騰輝1950年代就已活躍於「新詩週刊」、「藍星週刊」、「今日新詩」、「青潮」等刊物，1965年「笠」詩刊創刊起，即擔任發行人迄今，在當時政治環境仍處敏感的年代，持續支持重視台灣本土經驗與現實書寫的「笠」詩刊運作，對詩社及刊物抱持長期的責任感，並提攜後輩，被笠詩人尊稱為「永遠的發行人」。

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