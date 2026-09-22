「民間師鐸獎」表揚大會 前教育部長吳清基呼籲多挺老師

有「民間師鐸獎」美譽的第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，今天（22日）上午在台北晶華酒店舉行頒獎典禮，共表揚62位長期深耕教育現場，以愛心、耐心與專業守護孩子、扶助弱勢的優秀教師。主辦人陳玲、懷恩基金會董事長李棟樑說，感謝全國各地老師們在教育崗位上為愛付出；評審團主委、教育部前部長吳清基則針對進來喧擾的「校事會議」風波，表示希望家長們要信任老師，多給老師鼓勵，並呼籲教育部站出來，還給老師尊嚴與價值。

今年的大愛菁師獎共有251位教師申請，最後評選出62位得主。除了依據學生年齡，由幼教到高中之外，特別增加特殊教育與偏鄉學校兩個組。由李棟樑、吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、陳玲基金會副董事長李啟銘頒獎。

李棟樑說，自己每年都會去探訪幾所偏鄉的學校，最感動的就是老師們的付出，對待學生如同子女，甚至有人真的把有特殊需求的孩子帶回家照顧。基金會從民國101年設立獎項以來，已經有5000多位得主，目的就是為了感謝為愛付出的老師們。感謝吳清基、救國團、聯合報長期支持這個活動，將來還會繼續辦下去。

吳清基說，如今台灣在國際上被人肯定的成就，靠的就是優秀的教育人員培養優秀下一代。韓愈說，「師者，傳道、授業、解惑。」 西方教育學家也說教育的三個層面是「認知、技能、情意」，顯見不分中外，對教育的價值與肯定都是一樣。他表示，中華文化特別強調尊師，即使古代君王遇到昔日受教的老師，也必須先行師生禮，老師再行君臣禮，希望優良傳統發揚下去。

吳清基說，陳玲是李棟樑已故太太的名字。15年前陳女士去世，李棟樑與他提及，太太生前對弱勢者非常有愛心，又最關心教育，於是以她的名字成立基金會，並且與救國團合作，每年舉辦大愛菁師獎，以及「人間有愛，助學無礙」助學金，表揚優秀的老師，幫助弱勢的同學們。

吳清基也提到，校事會議風波讓老師們都承受了壓力。他呼籲鄭英耀部長能夠要站出來，在這件事上還給老師尊嚴與價值，給老師們一個公道；也希望家長放棄對家長的不放心，要信任老師。

葛永光說，救國團承辦大愛菁師獎十五年來，社會環境也已經有相當變化，老師的社會地位似乎不如過去受尊敬，一般社會風氣上，似乎對「學權」、「受教權」，比「師權」、「教育權」更重視。他呼籲政府，對於教育不只是增加一點預算，而是要從心底真正去尊敬老師，把教師的地位提升；家長要尊重教師，不要過度干涉學校教育與政策。他也向學生喊話：在大家成長過程中，幫助最大的就是老師；「絕大多數的老師，都願意像朋友一樣，協助你度過困難的歲月、」

懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（左）頒獎表揚「教育大愛菁師獎」得獎者。記者邱德祥／攝影

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