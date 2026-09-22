影／減塑還不夠 唐獎得主蘇珊索羅門點名台灣減碳「有些慢」

第七屆唐獎永續發展獎得主、以研究南極臭氧洞聞名的國際知名科學家蘇珊．索羅門今直言，台灣對永續發展相當重視，減塑也做出貢獻，但石化燃料碳排仍偏高，減碳腳步「有些慢」，她建議台灣應把地熱、風力及太陽能等再生能源擺到更優先位置，「時間已經不多必須趕快行動。」

索羅門今天上午現身中山大學，以數十年研究氣候變遷與臭氧層的科學經驗，向台灣示警全球暖化帶來的挑戰，下午轉往國立科學工藝博物館參訪。談到台灣氣候行動，她認為台灣必須與其他國家共同降低化石燃料使用及碳排放，也需要民眾推動政府採取更積極行動。

「坦白說，台灣在降低石化燃料排放腳步有些慢。」索羅門指出，台灣碳排數字偏高，雖然重視永續、積極推動減塑，對全球環境都是正面貢獻，但從國家層級減碳難度遠比減塑更高，需要付出龐大努力。

索羅門強調，不是要責怪台灣，真正成功大幅降低碳排的國家並不多，但台灣擁有地熱、風力，太陽能也具有發展空間，建議積極把這些能源選項放進政策優先推進，她認為，若要把全球升溫控制在攝氏1.5度以內，就不能只討論氣候變遷，而是必須真正採取減碳行動

她也秀出各國人均二氧化碳排放數據，點出台灣人均碳排仍處於高檔，從降低化石燃料依賴、發展再生能源，到減塑與消費端減量，都需要科技、政策與社會共同推進。

為何減碳急迫？索羅門表示，全球暖化已不是遙遠的科學預測，而是現在進行式，氣候變遷造成極端事件增加，包括熱浪、極端高溫，冰川融化、海平面上升及洪水等問題，再不幫地球降溫，可能讓過去少見的極端氣候更加頻繁出現。

下午前往科工館被問給台灣年輕世代一句話，索羅門說，她一生投入的科學研究，希望讓下一代知道這個世界有多麼重要，也更懂得珍惜地球，她認為，沒有什麼比把知識傳遞給年輕世代更重要，面對氣候挑戰，這是改變未來重要的一步。

第七屆唐獎永續發展獎得主、國際知名科學家蘇珊．索羅門寫下給台灣年輕世代一句話。記者郭韋綺／攝影

索羅門今天上午現身中山大學，以數十年研究氣候變遷與臭氧層的科學經驗，向台灣示警全球暖化帶來的挑戰。記者郭韋綺／攝影

唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門下午參訪高雄科工館，與館方交流科學教育及永續發展理念。記者郭韋綺／攝影

唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門下午參訪高雄科工館，與館方交流。記者郭韋綺／攝影

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