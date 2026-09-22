卓揆感謝全體教師奉獻付出 成為推動台灣進步的重要力量

教師節將至，行政院長卓榮泰22日陪同賴清德總統出席「115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，他說，隨著家庭結構、學生學習方式及教學工具逐漸轉變，每位老師皆面臨新的考驗。對此，自2025年起，政府已循序漸進調升教師基本待遇，並擴大投入資源，全面完善「教師身心諮商支持（EAP）」，以減輕教師身心壓力，後續也會在教育經費編列上給予更強大的支持。

卓榮泰致詞時首先稱讚台北市三玉國小合唱團帶來精彩的開場表演，學生們表情投入且運用數種語言演唱，而最後一首曲目「感恩的心」，更傳遞了對全體教師的最高敬意。卓榮泰感謝在場校長及教師，不僅為偏鄉教育注入活水、幫助弱勢學生建立更強大信心，也協助特殊境遇的孩子們找到社會正向力量；同時，更有教師在退休後仍持續投入不同型態的教育工作，令人敬佩。

為了肯定全國教師多年來為國家人才培育付出極大貢獻，卓榮泰表示，自2025年起，政府在審酌國家財政條件下，循序漸進調升教師基本待遇，包括公立中小學導師職務加給、教師鐘點費、特教職務加給、教育實習獎助金等，以表達對全國教師最基本的尊重。卓院長說，或許調升力道還不夠強、範圍還不夠全面，但這是一個重要的開始，並在賴清德總統指示之下，使教育經費的編列能夠符合《憲法》保障的精神，給予更強大支持。

此外，在身心健康支持方面，卓榮泰進一步指出，教育部也擴大投入資源，全面完善「教師身心諮商支持（EAP）」，以減輕教師身心壓力。至於近期引發社會關注的教師解聘與考核辦法，仍須與教師、家長、學校及社會團體做更全面且深入的討論，期盼能簡化程序、維護合理管教權益，並適時提供教師法律諮詢服務、建立專屬教師的職業安全指引；同時也要持續強化親職教育與家長對子女教養的認知。另一方面，隨著AI科技持續進步，卓院長也鼓勵培育更多師資投入AI教學領域，希望在國小、國中階段即能導入高科技入門教育，讓學生有更廣泛的接觸及學習。

卓榮泰也向在場人士闡述「尊師重道」的重要性。「天地君親師」是人之五倫，因此不論時代如何演進，老師都應該被尊重，貢獻不容被抹滅，期待所有老師都能被學生及家長當作一生的摯友及信賴的夥伴。至於「重道」，所謂「師者，所以傳道、受業、解惑也」，是指老師將一生學術與智慧精華傳授給學子，作育英才、桃李滿天下，同時面對社會的進步與考驗，亦不斷與時俱進，尋求新的傳道之法。

談及今（115）年獲獎者事蹟，卓榮泰表示，今年榮獲資深優良教師、教育奉獻獎、師鐸獎人數眾多，其中有兩位教師令他印象深刻。一位是今年榮獲師鐸獎、來自宜蘭縣岳明中小學的李坪鍵老師，其長年投入戶外教育、海洋教育，為學生帶來豐富的土地與海洋知識，並帶領學校獲得國家環境教育獎特優、台美生態學校綠旗認證，以及教育部教學卓越獎金質獎，獲獎無數，今日獲獎可謂實至名歸。

卓榮泰說，岳明中小學是非常知名的海洋教育學校，去（114）年一月曾帶領該校帆船隊成員擔任海巡署「蘇澳艦」擲瓶儀式的嘉賓；去年五月，則與台北歐洲學校法國部小帆手，一同展開六天六個港口的環島航行；同時，在今年七月，更自蘇澳開帆船至沖繩，展開1,500公里航行旅程，讓孩童能夠認識及接觸海洋資源、海洋文化，並向全世界發出台灣的聲音與力量。

卓榮泰進一步說，另一位則是榮獲教育奉獻獎的台中市車籠埔國小張明鴻前校長。張前校長退而不休，退休後仍深入三所學校擔任志工，在善水國中小擔任陪伴小孩子生活的輔導，也在廍子國小與逢甲國小耐心協助小朋友的課後課業。張前校長曾說：「退休後花一點時間，幫學生找回學習的興趣，就能讓他們走得更安穩。」卓院長提到，儘管下課會有鐘聲，但張校長將教育視為一生志業，對於教育的初心不會停止，會繼續走下去。他也藉由以上兩位獲獎人事蹟，代表政府、人民向全體教師表達最崇高敬意。

卓榮泰指出，教師是推動台灣進步的重要力量，每一位教師都是教育界的典範、國家的寶藏，因為有教師的存在，我們對於下一代才有更多期待，可以把對國家的未來使命交到下一代手上。再次感謝全國教師身處迅速改變的時代，用最快速度重新學習和學生、家長及社會的互動關係，並堅守在教育崗位上，用專業與熱忱守護國家交付的重大使命。

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