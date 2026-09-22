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影／孔傑榮回憶錄中文版發表 吳東昇邀孔門生故友逝世週年重聚

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
允晨文化今天在光點台北舉辦孔傑榮回憶錄《跨越東西一個法律人的人生》中文版新書發表會。新光三越董事長吳東昇夫婦（左二、左）此次以孔傑榮學生身分發起，邀請約二十位曾受教於孔教授、與他共事或長期互動的國內法學界師友齊聚，AIT處長谷立言夫婦（右二、右）出席。記者邱德祥／攝影
允晨文化今天在光點台北舉辦孔傑榮回憶錄《跨越東西一個法律人的人生》中文版新書發表會。新光三越董事長吳東昇夫婦（左二、左）此次以孔傑榮學生身分發起，邀請約二十位曾受教於孔教授、與他共事或長期互動的國內法學界師友齊聚，AIT處長谷立言夫婦（右二、右）出席。記者邱德祥／攝影

國際知名法學家孔傑榮(Jerome Alan Cohen)逝世屆滿週年，允晨文化今天在光點台北舉辦孔傑榮回憶錄《跨越東西 一個法律人的人生》(原著：Eastward,Westward：A Life in Law，哥倫比亞大學出版社，2025年）中文版新書發表會。新光三越董事長吳東昇此次以孔傑榮學生身分發起，邀請約20位曾受教於孔傑榮、與他共事或長期互動的國內法學界師友齊聚，透過回憶與對談，追念一位老師如何以學術、行動與人格，影響一代又一代法律人。

吳東昇在為中文版撰寫的序文中回憶，自己從台大法律系畢業後，經世伯父李俊引薦認識孔傑榮，自此結下長久的師生緣分。帶給他的，不只是法學知識，更包括面對世界的方法與人生智慧。吳東昇在序文中寫道：「能夠讓我對老師表達一點紀念心意，是我的榮幸，而且更加深了他與台灣之間的連結，這應該是他會希望見到的吧。」

在學生眼中，孔傑榮不只是治學嚴謹的學者，也是熱情、幽默而且真心關懷學生的老師。他的關懷不止於課堂與學術，當學生遭遇政治迫害或身陷困境時，他會四處奔走、設法提供協助，讓學生理解，人權從來不只是書本裡的概念，而是必須在現實世界中實踐的責任。

吳東昇在序文裡記下老師生活化的一面。孔傑榮多次訪台，1天只睡3、4個小時，記憶力驚人，卻從未見他午睡，他曾認真追問「中國文化裡午睡為什麼這麼重要」。他也曾邀學生到美國麻州鳕魚角(Cape Cod)的夏屋度假，親自駕著小帆船出海，卻意外擱淺，成為師生多年後仍會笑著談起的共同記憶，這些片段，讓一位國際級法學家的形象不只停留在著作與講堂，也成為學生生命裡真實而溫暖的存在。

孔傑榮早年投入當時仍相當冷門的中國法律研究。在資訊封閉、資料匱乏的年代，他從廣播、新聞、訪談及各種零碎線索中行，逐步理解社會結構、制度運作與法律實況，開創出跨越法條、政治、社會與文化的研究路徑。他的視野橫跨中國、日本、南北韓、越南與台灣，也貫穿學術研究、法律實務、人權保障及法學教育。

吳東昇認為，孔傑榮最重要的啟發，是讓學生看見「法律是活的」。嚴謹的概念與邏輯固然是基礎，但法律不能被視為封閉的規則，它必須放回社會、生活與人的處境中理解。從開創新的研究領域、連結學術與實務，到長期投入人權與法學教育，這些正是孔教授留給後人的精神遺產。

允晨文化今天在光點台北舉辦孔傑榮回憶錄《跨越東西一個法律人的人生》中文版新書發表會。新光三越董事長吳東昇（圖）此次以孔傑榮學生身分發起，追念一位老師如何以學術、行動與人格，影響一代又一代法律人。記者邱德祥／攝影
允晨文化今天在光點台北舉辦孔傑榮回憶錄《跨越東西一個法律人的人生》中文版新書發表會。新光三越董事長吳東昇（圖）此次以孔傑榮學生身分發起，追念一位老師如何以學術、行動與人格，影響一代又一代法律人。記者邱德祥／攝影

允晨文化今天在光點台北舉辦孔傑榮回憶錄《跨越東西 一個法律人的人生》中文版新書發表會。新光三越董事長吳東昇夫婦（左三、左二）此次以孔傑榮學生身分發起，AIT處長谷立言夫婦（右二、右）出席，會議一開始以靜默一分鐘來追悼。記者邱德祥／攝影
允晨文化今天在光點台北舉辦孔傑榮回憶錄《跨越東西 一個法律人的人生》中文版新書發表會。新光三越董事長吳東昇夫婦（左三、左二）此次以孔傑榮學生身分發起，AIT處長谷立言夫婦（右二、右）出席，會議一開始以靜默一分鐘來追悼。記者邱德祥／攝影

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