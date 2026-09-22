吳東昇出席《跨越東西：一個法律人的人生》代柯恩家族致追思詞

吳東昇今日出席《跨越東西：一個法律人的人生》新書發表會代為宣讀伊森·柯恩代表柯恩家族致追思詞，紀念孔傑榮教授逝世一周年。

今天，正好是我的父親 Jerome Alan Cohen（Jery）於2025年9月22日辭世一周年。非常抱歉今天無法親自與各位相聚。

但我深感榮幸，能由我親愛的朋友吳東昇代表我以及我的全家，為各位朗讀這些話。

在父親逝世一周年的今天，我想對父親回憶錄《Eastward, Westward》中文版的出版，致上最誠摯的祝賀。

這部譯作，是對父親一生最美好的致敬之一：致敬他奉獻給中國與台灣的數十年歲月，致敬他對法治與人權的堅持，也致敬他致力於促進美國與亞洲之間真正理解的努力。如今，他的經歷、他的學術研究，以及他的思想，都能夠觸及新一代的讀者。我想，這件事對他而言一定意義非凡。對Jery來說，語言從來不只是一種溝通工具。語言是一座橋棟一一連結人與人、文化與文化、不同的法律傳統，以及不同的國家。

父親的人生走上了一條沒有人預料得到的道路。他在耶魯大學是 Phi Beta Kappa 榮譽學會會員，曾獲傅爾布萊特獎學金赴法國深造。他擔任《耶魯法律期刊》（Yale Lawloumal）總編輯，曾為兩位美國最高法院大法官擔任法律助理，並正朝著華盛頓頂尖律師事務所的璀璨職業生涯前進。無論用什麽標準來衡量，他當時都已經取得了成功。

然而，就在1960年，正值這一切達到高峰之際，他做了一件當時幾乎沒有任何美國法律界人士正在做的事一他開始學習中文，以及中國的法律制度。當時根本沒有一個現成的領域可以讓他進入。

那時候，美國法學院幾乎沒有教授亞洲相關課程。因此，他親手建立了這個領域。1960年代初期，我的母親Joan、我的兄弟和我跟著父親搬到香港，讓他能夠訪談那些離開中國大陸的人，因為當時除此之外，根本沒有其他方式可以了解中國內部的情況。

那項工作後來成為他的第一本著作，一本研究中國刑事程序的書。而那本書並不是建立在抽象理論之上，而是建立在耐心而細緻的工作上：真正去理解法律究竟如何作用於真實的人，以及它如何影響他們的人生。

在那段歲月裡，我的母親也一直在從事她自己的研究，專注於中國藝術。他們彼此並肩，共同建立了人生，而且一走就是六十多年。

那種超越官方說法、追問「人們真正發生了什麼事」的本能，一直伴隨著他。多年後，正是這種精神，使他成為全世界最堅定支持中國人權律師的人之一；也使他成為最敏銳批判任何政府對自身法律制度所作宣稱的人之一，包括我們自己的政府。他用同一套標準要求每一個人，我想，這份誠實，是他身上最真實、最可貴的特質。1964年，他加入哈佛法學院，並創立了東亞法律研究課程，這是當時美國第一個此類的學術計畫。

吳東昇今日出席《跨越東西：一個法律人的人生》新書發表會代為宣讀伊森·柯恩代表柯恩家族致追思詞。記者黃淑惠／攝影

吳東昇今日出席《跨越東西：一個法律人的人生》新書發表會。記者黃淑惠／攝影

吳東昇今日出席《跨越東西：一個法律人的人生》新書發表會。記者黃淑惠／攝影

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