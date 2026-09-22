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2027年多益測驗日期出爐 報名期間多3周更有彈性

中央社／ 台北22日電
2027年多益測驗（TOEIC）日期今天出爐，報名期間較2026年增加3週，且3月、8月都安排2場聽力與閱讀測驗，提供考生更充裕的報名時間，以及更彈性的應試選擇。考試示意圖。圖／AI生成
2027年多益測驗（TOEIC）日期今天出爐，報名期間較2026年增加3週，且3月、8月都安排2場聽力與閱讀測驗，提供考生更充裕的報名時間，以及更彈性的應試選擇。考試示意圖。圖／AI生成

2027年多益測驗（TOEIC）日期今天出爐，報名期間較2026年增加3週，且3月、8月都安排2場聽力與閱讀測驗，提供考生更充裕的報名時間，以及更彈性的應試選擇。

多益測驗台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿，公布2027年測驗日期，方便有升學求職職涯發展的考生提早掌握。

2027年的一項新變化是報名期間較2026年多3週，讓考生有更充裕的時間，依照個人行程安排報名。另一方面配合升學和求職旺季，3月及8月都安排2場聽力與閱讀測驗，讓考生有更多選擇。

忠欣公司指出，公開測驗場次的考場遍及全台，包含離島地區，考生可就近選擇適合的應試地點。符合資格的低收入戶考生可免費報名，65歲以上考生則是半價。

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