教師節前釋利多 張善政：116學年度導師每周減授1節、國中小增員額

教師節將至，桃園市長張善政今在市政會議宣布教師支持新措施，116學年度起，高中以下學校導師每周減少授課1節，並提高國中小教師員額編制。國小每班教師數由1.65人增至1.7人，國中除維持每班2.2人，更將每9班增置1名教師調整為每7班增置1人，希望透過增加人力、減輕授課負擔，降低第一線教師工作壓力。

張善政表示，近年教師除教學外，還須面對繁忙行政工作及各項新興議題，工作負擔持續增加。市府上任後陸續推動多項措施，包括代理教師全年聘期及職前年資提敘、學務及教務工作減課、加碼發放行政獎金、補助學校加班費，以及將導師、午餐秘書納入免費營養午餐，希望提供教師更完整的支持。

張善政說，導師除了教學，還要掌握班上學生身心及學習狀況，因此116學年度起，桃園高中以下學校導師每周將減授1節課；國小教師員額從每班1.65人提高至1.7人，國中維持每班2.2人，並將每9班增置1名教師調整為每7班增置1人。這也是桃市國小自105年、國中自107年配合中央修正教師員額編制準則後，首次再調高教師員額。

張善政指出，新制上路後，桃園國中導師授課節數將為全國最低，教師員額為全國第一；國小導師減授課1節及教師員額分列全國第二、第三；高中導師減授1節後，也將與雙北並列全國最低。以一所30班規模國小為例，調整後可增加2名教師，增加學校整體人力，分擔現有教師工作。

張善政表示，教師員額提高及導師減授課涉及教師進用、課務編排等作業，因此規畫116學年度正式實施，讓各校有充分時間整備。市府希望透過「增加人力」及「減輕教學負擔」雙管齊下，建立更完整的教師支持系統。

張善政也說，他今天在議會聽到議員花了約20分鐘談選民服務遇到的家長個案，這類事件無形中增加學校及教師壓力，甚至有老師因此情緒崩潰，相當辛苦。市府能做的就是持續改善教學環境、減輕教師負擔，讓第一線教師可以更專心教育下一代。

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