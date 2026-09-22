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跨越國界深耕校園 新北表揚5位新住民語文優良教學支援老師

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北教育局今表揚5位新住民語文優良教學支援老師，肯定她們持續精進教學，將語言與文化帶進校園。圖／新北教育局提供
新北教育局今表揚5位新住民語文優良教學支援老師，肯定她們持續精進教學，將語言與文化帶進校園。圖／新北教育局提供

新北市自108年全面推動新住民語文課程，目前已開設逾2100班，近5000名學生選修，8年來課程規模成長逾8倍。教師節前夕，教育局今表揚5位新住民語文優良教學支援老師，肯定她們持續精進教學，將語言與文化帶進校園，透過生活化課程陪伴學生勇敢開口、建立自信，也讓不同文化在課堂中被看見、被理解，成為孩子認識家庭、理解多元及連結世界的起點。

為肯定第一線教師的專業與投入，新北自111年全國首創每2年辦理優良教學支援老師評選，今年包括有王明珠、阮紅女、陳珊蘭、陳嘉絲及潘喜玲等5位支援老師，他們結合語言專長與跨文化經驗，將飲食、歌曲、服飾、手作及節慶融入課程，讓學生在真實生活情境中學習語言，也在一次次開口與互動中看見不同文化的價值。

五股國小柬埔寨語教師潘喜玲投入母語教學10年，曾陪伴一名原本不敢開口的孩子，穿上傳統服飾、自信站上說故事競賽舞臺，讓台下家長感動落淚。六年級洪心怡同學分享，在潘老師生動引導下，自己逐漸能用柬埔寨語和媽媽聊天，對媽媽的家鄉也不再陌生，母女多了許多共同話題。

桃子腳國中小越南語教師王明珠從全職媽媽重返教育現場，持續進修並投入新住民語文教學。她將越南美食、手作、歌曲及文化融入課程，讓孩子在動手做、開口唱的過程中自然學習。學生黃瑀薇表示，原本覺得越南語很難，後來透過包春捲、唱兒歌，逐漸發現學習語言的樂趣；現在不僅敢用越南語向老師問好，回家還會當起小老師，帶著家人一起學習。

景新國小菲律賓語教師陳嘉絲則將多語及跨文化經驗帶進課堂，透過國旗、傳統服飾與生活情境，引導學生認識菲律賓文化，也協助因語言隔閡感到不安的孩子融入校園。五年級陳思妤同學說，自己從一開始害羞、不敢開口，到現在能主動用菲律賓語打招呼、說簡單的句子，學到的不只是語言，也更有勇氣接觸不同文化。

教育局指出，新住民語文教學支援老師不只是語言教師，更是串聯家庭、學校與文化交流的重要橋梁。未來將持續推動「2030新住民十年政策」，深化新住民語文及多元文化教育，讓孩子從語言認識家庭與文化，也在理解差異的過程中拓展視野，培養與世界溝通的能力。

新北教育局今表揚5位新住民語文優良教學支援老師，肯定她們持續精進教學，將語言與文化帶進校園。圖／新北教育局提供
新北教育局今表揚5位新住民語文優良教學支援老師，肯定她們持續精進教學，將語言與文化帶進校園。圖／新北教育局提供

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