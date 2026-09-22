挹注3億元打造優質安全校舍 新竹市培英國中「學悉樓」啟用
新竹市培英國中原C1、C2棟校舍使用已久，經耐震能力詳細評估後建議拆除重建，市府挹注約3億975萬元推動重建工程，全新C棟「學悉樓」今啟用，由市長高虹安與師生共同見證校舍更新的重要里程碑。啟用典禮特別安排「時代光軌・交替傳承」儀式，由舊C棟退場、新C棟「學悉樓」接續進場，象徵校園新舊世代交替，也展現市府持續推動校舍更新、打造優質學習環境的決心。
高虹安表示，重建工程面對校地有限、施工期間仍須維持正常教學等挑戰，市府透過校園整體規畫，採「先建後拆」方式推動工程，自2024年6月開工以來，先完成新校舍、再拆除原有校舍，在兼顧教學需求及降低施工影響的原則下，逐步完成校舍更新，提供師生更安全、舒適且符合教學需求的學習空間。
高虹安說，考量校園腹地有限，市府與學校及建築團隊從校園整體使用需求出發，將原有兩棟校舍所需空間整合至新建築，透過立體化設計興建地上5層的「學悉樓」，共規畫16間普通教室、3.5間專科教室及4.5間行政服務空間，在有限校地條件下妥善配置教學與行政使用空間，提升校園空間使用效率。
教育處說明，「學悉樓」在設計上兼顧細微的氣候元素與流暢的動線，不僅讓學生在走廊與各樓層享受舒適的綠意與開闊視野，更透過多元彈性的空間規畫、連通道色彩呼應以及貼近日常生活的細節設計，完整呼應並梳理了校園過去的生活經驗，打造出兼具獨特性與未來教學使用的開放學習場所。
培英國中校長潘致惠表示，感謝市府的經費支持及議會、各民意代表、里長與全體工程、校內團隊的共同努力與細心配合。面對50年的老舊校舍與高低差地形的挑戰，各方展現了極佳的專業與默契，不僅順利克服管線錯綜與施工難題，更在兼顧安全與使用者需求的前提下，打造出充滿活力、兼具美感與實用性的開放學習環境。
教育處指出，校園建設不只是完成單一棟校舍，更要從整體校園發展及師生實際需求出發。目前A、D棟等老舊校舍重建工程正辦理發包作業，市府將依各階段工程進度妥善安排施工，持續降低工程對校園教學的影響，逐步完善培英國中整體校園環境，讓師生能在安全、舒適的空間中安心學習、教學，共同打造更優質的校園。
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