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高雄敬師禮金2000元有助攻？教育界曝選票轉化關鍵

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁20日參加高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮，與全體得獎老師合影留念，喊出再加碼敬師禮金。聯合報系資料照
高雄市長陳其邁20日參加高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮，與全體得獎老師合影留念，喊出再加碼敬師禮金。聯合報系資料照

教師節將至，高雄今年將敬師禮金從1500元提高至2000元，金額與台北市看齊，躋身全台前段班，市長陳其邁日前更喊出不排除再加碼。教育界人士觀察，敬師金連年調升，有助爭取教師認同，但未必能直接轉化為年底市長選票。

高雄敬師禮金長年維持僅600元，3年來調升1000元、1500元到2000元，金額增加逾3倍，已跟台北市齊頭。陳其邁出席教師職業工會活動表示，得知台北市敬師禮金為2000元後，要求教育局跟進調高，還要教育局盤點經費，趕在教師節前再替教師「加一點」，全場立即響起掌聲；至於最終加碼金額仍在精算中，尚未確認。

不過隨著年底選舉逼近，教育界人士分析，陳其邁加碼敬師金有助提升市府在教師族群中的好感，也能間接拉抬同黨參選人聲勢，教育界藍綠及中間選民皆有一定比例，最終支持流向仍取決於參選人本身行事風格、教育議題及爭議處理方式，加碼紅包能否轉化為實際選票，有待觀察。

教育界人士透露，國民黨參選人柯志恩具有教育背景，近期只要是校長、家長或教師團體舉辦的重要活動，多半親自到場，積極爭取教育界認同，但民進黨參選人賴瑞隆卻頻繁缺席教育界重要場合，包括校長協會會員大會及家長教育座談論壇等活動，有時另排行程，有時僅派競選團隊副主任代表出席，讓教育人士質疑對教育議題投入不足。

此外，賴瑞隆兒子涉及校園事件，讓教育圈、家長觀感不佳，加上賴瑞隆過去在教育政策領域耕耘不深，難以抵銷負面形象，對選票衝擊恐怕不容低估。

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