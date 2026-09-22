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文化部百大基地 讓旅美台人下一代有專屬台灣記憶

中央社／ 台北22日電
旅美台人一家返台環島集貼，圖為百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。聯合報系資料照
旅美台人一家返台環島集貼，圖為百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。聯合報系資料照

文化部2025年徵選出全台110處百大文化基地，鼓勵大家親自造訪，有旅美台人寫信給文化部長李遠表示，「現在孩子也開始有自己的台灣記憶了。」

文化部今天發布新聞稿分享，文化部收到一封長信，一對住在美國、帶著4個在美國出生長大的孩子返台的父母表示，因緣際會拿到「文化玩百」集貼冊，意外開啟走遍台灣各地探訪百大文化基地的旅程。

信中表示，「前後將近2個星期，原本只是一本小小的集貼冊，最後竟然變成整趟環島旅行的路線圖。」

這對父母親帶著孩子們沿途到訪花蓮光復的「Pising彼心書店」，聽著店主分享遭遇馬太鞍溪溢流災害後重建家園的故事；前往「新北市中和緬甸街區」吃印度烤餅、喝奶茶；造訪「來宜蘭迺菜市場」，聽著分享市場、農業、地方創生的故事，還聞到有山、河、海，由來宜蘭迺菜市場團隊調製出來的「台灣的味道」。

這對父母親提到目前已收集50多張貼紙，預計10月1日返美，「到離開以前還會繼續走」，可能會累積到60多張。

信的最後寫下，對4個在美國出生長大的孩子來說，這次「台灣」不再只是爸媽口中的一個地方，而是很多他們自己走過、看過、吃過、聞過，也真正跟人聊過的地方，「現在孩子也開始有自己的台灣記憶了。這些記憶，對我們一家來說，比最後那份獎品珍貴得多。」

他們也說，開始期待下一屆的百大文化基地，「下次回台灣，一定會帶著孩子們繼續走，也把今年還沒有走到的地方慢慢補起來。」

李遠看過信之後表示，百大文化基地如同星點燈火，點亮著屬於台灣共同承載的土地記憶與情感。希望大家一邊玩、一邊聽見土地的聲音、感受文化的力量，更一同看見每個基地為台灣各地所注入的文化深度與韌性。

為鼓勵民眾走入全台110處百大文化基地，文化部續推「文化玩百－收藏台灣島嶼的文化記憶」環島集貼活動第3波好禮兌換，自即日起至10月30日止，歡迎大家繼續收集貼紙，帶回專屬回憶及紀念。

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