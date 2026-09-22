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亞洲U12網球團體錦標賽新加坡決賽 明仁小將張綵軒及2名隊友勇奪銀牌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
亞洲U12網球團體錦標賽日前在新加坡舉行決賽，苗栗市明仁國中張綵軒代表中華台北U12女子代表隊出征，與隊友邱歆喬、蕭宜琳並肩作戰，最終勇奪亞軍，為台灣及苗栗爭取榮耀。圖／呂志遠提供
亞洲U12網球團體錦標賽日前在新加坡舉行決賽，苗栗市明仁國中張綵軒代表中華台北U12女子代表隊出征，與隊友邱歆喬、蕭宜琳並肩作戰，最終勇奪亞軍，為台灣及苗栗爭取榮耀。圖／呂志遠提供

亞洲U12網球團體錦標賽日前在新加坡舉行決賽，亞洲各國及地區多支隊伍齊聚一堂。苗栗市明仁國中張綵軒代表中華台北U12女子代表隊出征，由明仁國中教練呂志遠擔任國家隊教練，帶領中華隊一路過關斬將，最終勇奪亞軍，為台灣及苗栗爭取榮耀。

呂志遠表示，中華隊在分組賽展現優異實力，3戰全勝取得晉級資格，順利挺進八強。八強賽面對馬來西亞代表隊，中華隊延續優異表現，以3比0擊敗對手，成功挺進四強。四強賽中華隊再次對上韓國隊，兩隊先前在東亞區資格賽時曾經交手，當時中華隊以1比2落敗。此次在亞洲決賽舞台再次碰頭，中華隊全力應戰、奮戰到底，最終擊敗韓國隊，挺進冠軍戰。

他表示，冠軍賽中華隊與中國隊正面交鋒，場上選手全力拚戰、奮戰到底。雖然最終未能奪下冠軍，但中華隊仍以優異表現勇奪亞洲U12網球團體錦標賽亞軍，為此次新加坡之行寫下精彩成果。

對張綵軒而言，這不僅是一場重要的國際賽事，更是一次難得的成長經驗。代表中華隊站上亞洲舞台，與來自亞洲各國的優秀選手同場競技，不僅累積寶貴的國際賽經驗，也展現苗栗基層網球培育的成果。

呂志遠教練也是苗栗縣體育會網球委員會總幹事。他表示，張綵軒能代表中華隊參加亞洲U12團體錦標賽，除了選手與教練團隊的努力，要特別感謝地方長期對苗栗體育運動的支持與鼓勵。特別感謝苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣體育會理事長、議長李文斌長期協助推動苗栗體育運動，關心各項運動代表隊及選手發展；也要感謝苗栗縣體育會網球委員會主委鄭碧玉長期投入網球運動推廣，支持基層選手培訓及參與國內外賽事。

呂志遠表示，這趟亞洲賽事還有來自基隆的邱歆喬、彰化的蕭宜琳一起並肩奮戰，3名小將一路彼此支持、共同拚戰，攜手代表中華台北站上亞洲舞台，為團隊榮耀全力以赴。苗栗縣網球委員會將持續扎根基層、推動網球運動發展，陪伴更多苗栗年輕選手成長，讓苗栗網球持續在國內外賽場發光發熱。

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