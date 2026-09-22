第15屆教育大愛菁師獎 表揚62名教育第一線工作者

有「民間師鐸獎」美譽的第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，今天在台北晶華酒店3樓宴會廳隆重舉行，共表揚62位在第一線以愛心、耐心與專業守護孩子的優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑親臨主持表揚大會，教育部前部長、菁師獎評審委員會主任委員吳清基及中國青年救國團主任葛永光均致詞勉勵，聯合報社長游美月、懷恩基金會副董事長李啟銘等貴賓亦到場，共同向獲獎教師致敬。

「教育大愛菁師獎」自民國101年創設，今年邁入第十五屆，長期表揚教育第一線工作者，肯定教師將愛心與耐心轉化為實際教育行動，協助弱勢、偏鄉、身心障礙及需要更多關懷的孩子克服困境、重建自信，讓教育真正成為翻轉生命的力量。今年菁師獎初審共收到251件推薦資料，包括高中職組65件、國中組37件、國小組76件、幼兒園組46件及特殊教育組27件；經初審後184件進入複審，最終由評議委員會選出高中職組11名、國中組9名、國小組10名、幼兒園組10名、特殊教育組11名，另遴選偏鄉離島組11名，總計62名教師獲獎。

董事長李棟樑表示，每一年看到老師們的故事，都深刻感受到教育真正動人的地方，往往不是轟轟烈烈的成就，而是一位老師願意在孩子最需要的時候多陪一段路。今天的弱勢教育也早已超越經濟問題，城鄉資源差距、偏鄉師資、家庭支持、數位與AI素養落差，以及孩子的情緒與心理需求，都使教育現場面臨更複雜的挑戰。李棟樑指出，教師也許無法改變孩子所處的所有環境，但一句鼓勵、一份信任與持續陪伴，卻可能改變孩子看待自己與未來的方式。他向62位獲獎教師表達最高敬意與感謝，因為正是這些老師在最需要教育力量的地方多做一點、多走一步，才使弱勢不再成為命運的限制。菁師獎也將持續凝聚民間力量，支持教師、關懷弱勢，讓每一個孩子都有被看見與發展潛能的機會。

菁師獎評審委員會主任委員吳清基表示，「教育是希望的工程，也是成人之美的志業」，教師不只是知識傳授者，更是孩子人格、價值與生命發展的引路人。面對少子化與AI快速改變學習方式，未來教育既要善用科技，也更要守住教育公平。科技可以提供知識，但孩子所需要的理解、信任、價值判斷與人格典範，仍必須建立在人與人的教育關係之中。獲獎教師以專業實踐有教無類、因材施教，正代表臺灣教育最珍貴的力量。

救國團主任葛永光致詞表示，救國團長期投入青年服務、教育活動與公益關懷，與菁師獎共同相信「每一個青年都值得被看見，每一個孩子都有可以被啟發的潛能」。在AI時代，知識取得愈來愈容易，但品格、責任、合作、服務及關懷他人的能力更加重要。老師透過長期陪伴與身教，讓青年學會相信自己，也學會承擔責任。救國團始終相信「今天為青年造夢，明日青年為國家造夢」，未來也將持續結合學校、教師與公益力量，共同為下一代建立更完整的成長支持網絡。

15年來「教育大愛菁師獎」見證無數老師在偏鄉、特殊教育與不同教育現場，用專業與愛守住孩子的學習權與尊嚴。第15屆62位獲獎教師再次證明，一位願意相信孩子的老師，就可能成為改變孩子一生的重要力量；而一個願意支持教師、照顧弱勢的社會，才能真正為下一代創造公平而充滿希望的未來。

懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（左）頒獎表揚「教育大愛菁師獎」得獎者。記者邱德祥／攝影

第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會上午在台北晶華酒店隆重舉行，共表揚62位在第一線以愛心、耐心與專業守護孩子的優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（前排中）親臨主持表揚大會，並和各組得獎者合影。記者邱德祥／攝影

第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會上午在臺北晶華酒店隆重舉行，主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑致詞。記者邱德祥／攝影

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