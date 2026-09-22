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97歲譚爸爸跟兒童玩遊戲 科普啟示人生哲學
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】97歲長者也能跟11歲小學生玩很嗨！原來是東基創院院長譚維義22日到台東縣立東海國小與100多位五年級學生玩「逆旋棒」、「生命的釘子」等科學遊戲，鼓勵大家對許多事要保持好奇心，也點出蘊含在遊戲中的人生哲學。
鐵釘如同生活課題
譚維義拿出預先準備的科學小道具，學生們看到他拿著約8公分長的塑膠棒在桌上順時鐘旋轉後，竟然停了下來，接著往逆時針方向旋轉，好奇地想探究原因。譚維義解釋，神創造世界時，一切都是照著祂的計畫走，唯有人都想按自己的想法走自己的路，沒好好控制走在正軌上，而影響我們和其他人的人生。
緊接著譚維義拿出十多根鐵釘，說明每根鐵釘好比生活中會遇到的各種課題，例如交朋友、學習知識等。他將每根鐵釘交錯在同一根鐵釘上，最後一根鐵釘擺在交錯的鐵釘之上，手指輕輕一抬，所有鐵釘立在一根鐵釘上不掉落，讓小朋友們都覺得很神奇！
分享喜樂到周遭
隨後他再邀小朋友上台，利用一張長條紙片製作出會旋轉向下的紙蜻蜓，鼓勵孩子要做個喜樂的人，也把喜樂分享給周遭的人。東海校長陸雅林介紹說，譚維義原本是想到非洲行醫傳道，卻因為一位宣教士的信，來到了台東，且一待就是33年，與乍到台東時接觸到的小朋友相較，如今的學生營養充足、長得健康，覺得很開心。
東海國小自2000年起，便多次將活動義賣所得，捐助東基及「東基公益」伙伴家立立基金會、一粒麥子基金會的服務事工。今年6月再次將義賣所得捐給東基的行動醫院及家立立基金會等8個在地社福機構。趁著被東基人暱稱為「譚爸爸」的譚維義宣教士返台時，東基與校方攜手促成了這次溫馨的分享活動。
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