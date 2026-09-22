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97歲譚爸爸跟兒童玩遊戲 科普啟示人生哲學

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台東基督教醫院創院院長譚維義宣教士邀請東海國小學生上台製作紙蜻蜓。東基醫院提供
台東基督教醫院創院院長譚維義宣教士邀請東海國小學生上台製作紙蜻蜓。東基醫院提供

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】97歲長者也能跟11歲小學生玩很嗨！原來是東基創院院長譚維義22日到台東縣立東海國小與100多位五年級學生玩「逆旋棒」、「生命的釘子」等科學遊戲，鼓勵大家對許多事要保持好奇心，也點出蘊含在遊戲中的人生哲學。

鐵釘如同生活課題

譚維義拿出預先準備的科學小道具，學生們看到他拿著約8公分長的塑膠棒在桌上順時鐘旋轉後，竟然停了下來，接著往逆時針方向旋轉，好奇地想探究原因。譚維義解釋，神創造世界時，一切都是照著祂的計畫走，唯有人都想按自己的想法走自己的路，沒好好控制走在正軌上，而影響我們和其他人的人生。

緊接著譚維義拿出十多根鐵釘，說明每根鐵釘好比生活中會遇到的各種課題，例如交朋友、學習知識等。他將每根鐵釘交錯在同一根鐵釘上，最後一根鐵釘擺在交錯的鐵釘之上，手指輕輕一抬，所有鐵釘立在一根鐵釘上不掉落，讓小朋友們都覺得很神奇！

分享喜樂到周遭

隨後他再邀小朋友上台，利用一張長條紙片製作出會旋轉向下的紙蜻蜓，鼓勵孩子要做個喜樂的人，也把喜樂分享給周遭的人。東海校長陸雅林介紹說，譚維義原本是想到非洲行醫傳道，卻因為一位宣教士的信，來到了台東，且一待就是33年，與乍到台東時接觸到的小朋友相較，如今的學生營養充足、長得健康，覺得很開心。

東海國小自2000年起，便多次將活動義賣所得，捐助東基及「東基公益」伙伴家立立基金會、一粒麥子基金會的服務事工。今年6月再次將義賣所得捐給東基的行動醫院及家立立基金會等8個在地社福機構。趁著被東基人暱稱為「譚爸爸」的譚維義宣教士返台時，東基與校方攜手促成了這次溫馨的分享活動。

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