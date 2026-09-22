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總統：政策保障學童上學 卓揆諾改善教師處境

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德22日出席師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會。（直播截圖）
總統賴清德22日出席師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會。（直播截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「希望有更多弱勢學生能被好老師教到！」總統賴清德22日出席師鐸獎頒獎典禮時回憶小時候說，希望透過教育，讓更多人能讀書獲得專業，因此推出補助學費、0到18歲國家養等政策；行政院長卓榮泰則點名2位教師表揚，並承諾會改善教師薪資待遇、教學環境與增設心理諮商。

讓所有小孩順利上學

總統賴清德與行政院長卓榮泰22日都出席「115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。賴清德歎說，小時候家住礦坑旁，國中在海邊念，很多同學因為礦災或海難失去父親，進而要提早負擔家計，因此他希望用政策保障孩子上學。

例如推動高中職公私立免學費、私立大專院校最低補助3.5萬，宿舍每學期補助5千，以及租屋補助與TPASS，另外還有老舊校舍改建補助，助學貸款就學期間不用繳利息，畢業後2年才繳本金，以及0到18歲國家養、每月5千元補助，賴清德強調，這筆錢可以降低家庭負擔，有更多人透過讀書取得專業改善生活，國家才會更好。

表揚海洋教育與課輔

輪到卓榮泰致詞時，他提到2位印象深刻的老師，包括宜蘭岳明中小學校長黃建榮，還有台中市太平國小車籠埔校區校長張明鴻。

其中，岳明國中小學推動海洋學習教育，讓學生從小就接觸海洋資源與文化，包括去年1月海巡署蘇澳艦的命名，請岳明的學生擔任命名大使，還有與台北歐洲學校的法國小朋友一起在6個港口航行，學生還在7月還搭乘帆船，從蘇澳航行到沖繩，因此獲得國家環境教育獎與台美生態學校綠旗認證。

「謝謝張校長退而不休，持續協助輔導學生課業！」卓榮泰表示，張明鴻退休後仍在3所學校擔任志工，花一點退休的時間，卻可以讓很多同學找回學習興趣，在就學路上走得更安穩，他對此非常感謝。卓榮泰也說，近年政府調升導師職務加給、教師鐘點費、特殊教師加給與教育實習獎助金，「雖然沒有很多，但也是重要的開始」。

維護教師管教權

「希望教學現場是『吾愛吾師』，不是『鐵拳教育』！」卓榮泰表示，未來政府在教師解聘與考核辦法上持續檢討，維護教師管教權，還有推動法律資訊與職安指引，並擴充家庭教育，讓老師與家長能互相支援，讓老師可以成為家長與學生一生信賴的摯友與長輩，但也不要重回過去威權式的管教。

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