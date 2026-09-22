師鐸獎今表揚 賴總統喊挺教師 卓榮泰：力道可能還不夠但方向重要

115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，賴清德總統表示，當前教學現場仍面臨師資、親師溝通、學生管教及行政負擔等挑戰，政府將持續支持教師專業成長、改善教學環境。行政院長卓榮泰說，近年來各項教師基本待遇已做出調整，「力道可能還不夠，錢也不是無限，但這是一個重要的方向」。

今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。

賴清德總統致詞時向全國教師致上教師節祝福，「感謝各位教師春風化雨，為國家培育人才」。當前第一線教學環境還有許多問題，無論師資、親師溝通、對學生的管教方式，或是行政事務負擔等問題等待解決，「面對這些挑戰，政府會給予教師最大的支持，也會和教師、家長共同努力」。

賴總統說，現在已經進入人工智慧化時代，教師恐怕要承擔更多責任，也面臨更多挑戰，目前教育部已經啟動AI人才方舟計畫，從今年到2029年將投入117.55億元，打造中小學AI學習環境，也提升教師AI教學專業，讓孩子具備面對未來挑戰的能力。

賴清德總統說，台灣正站在新的時代轉捩點，面對人工智慧、全球快速變遷的社會，此時比任何時候都更需要教育，也更需要優秀的教師。政府會持續推動政策，支持教師專業成長、改善教學環境、減輕不必要的行政負擔，並建立更友善、更安全的校園環境，「因為只有教師受到尊重、獲得支持，孩子才能得到更好的教育」。

卓榮泰則肯定全國教師多年來在教育崗位上的貢獻，他說，近年來各項教師基本待遇已做出調整，包括教師、導師職務的加給、教師鐘點費、以及教育實習等相關待遇，「這些數字都不是很大，但我們循序漸進，在整體財政考量下，讓它更接近社會對教師專業的期待」、「我們的力道可能還不夠，錢也不是無限，但這是一個重要的方向」。

卓榮泰也提到近期討論的教師解聘、考核辦法，他說，相關制度必須與教師、家長及社會團體進行更全面的討論；看能否更精準、簡化程序，回歸合理管教權及教師權益維護，並在面對相關事件時提供教師適度的法律諮詢，讓教師職業安全獲得更明確的保障。

卓榮泰也強調尊師重道的重要性，他認為，如果社會能夠重新來討論這樣的命題，會讓校園裡面的學習過程更安穩，也讓彼此得到充分的尊重。

行政院長卓榮泰肯定全國教師多年來在教育崗位上的貢獻。圖／教育部提供

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

師鐸獎 卓榮泰 教師 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往