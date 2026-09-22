中秋送暖！台鋼漢堡王前進惠明盲校送餐 邀學生體驗做漢堡

中秋節將至，台鋼漢堡王公司今天到台中市私立惠明盲校，舉辦「火烤團圓・愛在惠明—漢堡王中秋小小職人公益行動」，邀請惠明盲校全體師生共同參與，學生不僅職人體驗做漢堡，團隊也暖心送餐，讓孩子從中探索生活、肯定自我。
活動由惠明樂團以音樂表演溫馨迎賓，接續由惠明盲校校長周玫君及台鋼漢堡王董事長謝瑞珉代表致詞交流。
謝瑞珉表示，惠明盲校創效60多年來，全台約有六至七成的重度、極重度「視多重障礙」孩子由惠明照顧，減輕數百個家庭的長期負擔，讓家長能安心工作、改善經濟。今天台鋼漢堡王不僅帶來美味餐點，更期盼運用自身專業，創造孩子能夠親自參與、勇於嘗試的成長經驗。
謝瑞珉強調，未來會繼續秉持台鋼集團的社會公益理念，以實際行動匯聚善意，讓愛與希望在社會每個角落持續萌芽茁壯。
今天最受期待的「小小店員」體驗，由12名學生在8名陪同師長及漢堡王工作人員協助下，換上店員裝扮，認識漢堡王品牌及漢堡組裝流程，並親手完成專屬漢堡。對視障孩子而言，從辨識食材、掌握順序，到以雙手完成作品，每一個步驟都是感官探索與生活技能的累積；完成漢堡的成就感，也將化為面對新事物的勇氣，進一步提升自信心。
體驗活動後，台鋼漢堡王團隊在校長陪同下走訪各班，將美味的漢堡與飲料送給全校學生及教職員；團隊也前往育幼院餐廳，親手分送餐點，分享美味與關懷。
文化部駐法國台灣文化中心與法國文化機構KIBLIND深化合作，於第4屆里昂國際插畫藝術節（IF Illustration Festival）推出「Focus Taiwan」台灣主賓國計畫。台灣成為該藝術節史上首個主賓國，於9月26日至27日在法國里昂Les SUBS及里昂高等美術學院（ENSBA Lyon）登場，全方位向法國觀眾展現台灣當代圖像藝術蓬勃多元的創作能量。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。教育部長鄭英耀表示，教育部今年起鼓勵地方政府支持獲獎教師帶職帶薪出國進修；明年也將正式啟動中小學教師教學創新行動計畫，提供教師教學創新與研究的機會。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，國立苗栗農工畜產保健科教師鍾武龍獲師鐸獎，他國中時成績幾乎墊底，進入技高畜牧獸醫科就讀後，受到教師鼓勵後一路重考、升學，最終回到母校任教，他認為自己的教育歷程就是一個「傳承」。
教育部今天頒發師鐸獎，新北市豐珠中學教師羅琬臻是最年輕得主，自陳在偏鄉服務2年就動了離校念頭，但校長問了一句話，勾起她與...
被譽為「鋼琴的調色師」的俄羅斯鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy），26 、2７日將在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家表演廳舉行鋼琴獨奏會。拉什科夫斯基將帶來舒伯特《降B大調第二十一號鋼琴奏鳴曲》D. 960，以及拉赫瑪尼諾夫《音畫》練習曲作品39全套九首，以兩部情感深厚、風格鮮明的作品，展現鋼琴在歌唱性、音色與戲劇張力上的豐富表情。
有「民間師鐸獎」美譽的第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，今天在台北晶華酒店3樓宴會廳隆重舉行，共表揚62位在第一線以愛心、耐心與專業守護孩子的優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑親臨主持表揚大會，教育部前部長、菁師獎評審委員會主任委員吳清基及中國青年救國團主任葛永光均致詞勉勵，聯合報社長游美月、懷恩基金會副董事長李啟銘等貴賓亦到場，共同向獲獎教師致敬。
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