中秋送暖！台鋼漢堡王前進惠明盲校送餐 邀學生體驗做漢堡

中秋節將至，台鋼漢堡王公司今天到台中市私立惠明盲校，舉辦「火烤團圓・愛在惠明—漢堡王中秋小小職人公益行動」，邀請惠明盲校全體師生共同參與，學生不僅職人體驗做漢堡，團隊也暖心送餐，讓孩子從中探索生活、肯定自我。

活動由惠明樂團以音樂表演溫馨迎賓，接續由惠明盲校校長周玫君及台鋼漢堡王董事長謝瑞珉代表致詞交流。

謝瑞珉表示，惠明盲校創效60多年來，全台約有六至七成的重度、極重度「視多重障礙」孩子由惠明照顧，減輕數百個家庭的長期負擔，讓家長能安心工作、改善經濟。今天台鋼漢堡王不僅帶來美味餐點，更期盼運用自身專業，創造孩子能夠親自參與、勇於嘗試的成長經驗。

謝瑞珉強調，未來會繼續秉持台鋼集團的社會公益理念，以實際行動匯聚善意，讓愛與希望在社會每個角落持續萌芽茁壯。

今天最受期待的「小小店員」體驗，由12名學生在8名陪同師長及漢堡王工作人員協助下，換上店員裝扮，認識漢堡王品牌及漢堡組裝流程，並親手完成專屬漢堡。對視障孩子而言，從辨識食材、掌握順序，到以雙手完成作品，每一個步驟都是感官探索與生活技能的累積；完成漢堡的成就感，也將化為面對新事物的勇氣，進一步提升自信心。

體驗活動後，台鋼漢堡王團隊在校長陪同下走訪各班，將美味的漢堡與飲料送給全校學生及教職員；團隊也前往育幼院餐廳，親手分送餐點，分享美味與關懷。

中秋節將至，台鋼漢堡王公司今天到台中市私立惠明盲校，舉辦公益行動，邀請惠明盲校學生職人體驗做漢堡，團隊也暖心送餐。記者余采瀅／攝影

中秋節將至，台鋼漢堡王公司今天到台中市私立惠明盲校，舉辦公益行動，邀請惠明盲校學生職人體驗做漢堡，團隊也暖心送餐。記者余采瀅／攝影

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