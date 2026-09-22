學生抱怨戰機吵 師鐸獎得主轉化為國防教育教材

教育部今天頒發115年度師鐸獎，台南市大同國小校長李素珍從學生抱怨戰機很吵獲得靈感，轉化為國防教育教材。苗栗農工教師鍾武龍將寵物美容經驗帶進課堂，結合生命教育。

教育部今天舉辦115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年一共有72名教師獲師鐸獎、20名獲得教育奉獻獎，以及521名服務滿40年的資深優良教師。

台南市大同國小位於空軍基地附近，學生常抱怨軍機起降很吵。看在師鐸獎得主李素珍的眼中，卻是國防教育的契機，她結合共軍擾台等新聞，引導孩子瞭解國防的價值、軍人如何保衛國家。

李素珍希望孩子透過課程走入社區、關懷他人，進而能更愛自己的土地。學校附近有廢棄的鐵道車站，她便帶領學生盤點附近的鐵道路線，從而學習交通建設和城市設計知識，從生活中發掘問題、解決問題。

鍾武龍從小非常喜歡動物，但一開始課業還沒有開竅，國中曾是班上最後一名，專科畢業後就去學習寵物美容。他經歷兩年重考，才成功進入師資班，加上當兵的2年，比一般教師整整晚了4年。

鍾武龍後來回到母校苗栗農工任教，他今天接受媒體聯訪時表示，一直以來都把學生當成自己的學弟妹看待，也因為自己的求學經歷，更能體會農工學生的需求，透過畜牧、寵物美容及生命教育，讓課程不只是傳授知識，也成為「用生命影響生命」的歷程。

台灣師範大學家庭研究與發展中心主任林如萍，多年來投入代間教育、食農教育，秉持「以研究回應社會需求」的初衷，將學術量能轉化為行動策略。

林如萍受訪時分享，人們不能選擇父母，孩子也常說「我才不要跟我媽一樣」，家庭教育的目的，在於釐清原生家庭帶來的影響，每一個落淚的孩子背後，都有一段成長的故事，而每一個人都具備改變自己的力量。

教育部長鄭英耀在典禮中表示，政府會從待遇、行政負擔、身心健康支持等各方面著手，成為教師們最堅實的靠山，讓老師能更安心、更專業地投入教學。

鄭英耀提到，116學年度將啟動「中小學教師教學創新行動計畫」，讓老師發揮創意投入教學創新。今年開始，也會鼓勵師鐸獎得主帶職、帶薪出國進修和開拓視野，把寶貴的經驗帶回課堂，陪伴孩子一同成長。

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