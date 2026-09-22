當琴聲遇上毛孩油畫展 徐美鈴：牠不會言語卻治癒我的孤獨

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展」推出「徐美鈴油畫創作展」，即日起至10月11日在葫蘆墩文化中心展出。徐美鈴以油彩捕捉生活中最細微的幸福，將琴聲、晨光、居家風景與毛孩陪伴化為一幅充滿詩意與童趣的畫境；她說陪伴身旁的毛孩，不會言語，卻治癒自己的孤獨。

文化局表示，徐美鈴長年投入鋼琴教育，近年持續深耕油畫創作，並於國內重要美展屢獲佳績。從音樂走向繪畫，將旋律節奏及生活體悟，以細膩筆觸轉化為畫布上溫潤色調及半具象的表現語彙，描繪生命中珍貴的陪伴與記憶、生活中被愛的日常，尤其以家中毛孩為主題的系列創作，展現豐富的情感流動和對生命溫柔的凝視。

徐美鈴說，夢想並非懸浮雲端的幻想，而是藏在平凡生活的細節裡，可能是琴上一抹晨光或毛孩專注凝望的眼神。作品「日常-4」悠然伏臥琴上的藍貓和小白狗，彷彿形成無聲的樂章，譜出音樂與陪伴共鳴的幸福日常；「你就是世界」描繪毛孩相依而坐，彼此凝望的純真眼神，傳遞有愛相伴，平凡即是富足的生命體悟。

徐美玲作品「什麼都不是的人最快樂」回應「活在當下」的純粹哲思。記者游振昇／攝影

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