當琴聲遇上毛孩油畫展 徐美鈴：牠不會言語卻治癒我的孤獨

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展」推出「徐美鈴油畫創作展」，即日起至10月11日在葫蘆墩文化中心展出。徐美鈴以油彩捕捉生活中最細微的幸福，將琴聲、晨光、居家風景與毛孩陪伴化為一幅充滿詩意與童趣的畫境；她說陪伴身旁的毛孩，不會言語，卻治癒自己的孤獨。
文化局表示，徐美鈴長年投入鋼琴教育，近年持續深耕油畫創作，並於國內重要美展屢獲佳績。從音樂走向繪畫，將旋律節奏及生活體悟，以細膩筆觸轉化為畫布上溫潤色調及半具象的表現語彙，描繪生命中珍貴的陪伴與記憶、生活中被愛的日常，尤其以家中毛孩為主題的系列創作，展現豐富的情感流動和對生命溫柔的凝視。
徐美鈴說，夢想並非懸浮雲端的幻想，而是藏在平凡生活的細節裡，可能是琴上一抹晨光或毛孩專注凝望的眼神。作品「日常-4」悠然伏臥琴上的藍貓和小白狗，彷彿形成無聲的樂章，譜出音樂與陪伴共鳴的幸福日常；「你就是世界」描繪毛孩相依而坐，彼此凝望的純真眼神，傳遞有愛相伴，平凡即是富足的生命體悟。
文化部駐法國台灣文化中心與法國文化機構KIBLIND深化合作，於第4屆里昂國際插畫藝術節（IF Illustration Festival）推出「Focus Taiwan」台灣主賓國計畫。台灣成為該藝術節史上首個主賓國，於9月26日至27日在法國里昂Les SUBS及里昂高等美術學院（ENSBA Lyon）登場，全方位向法國觀眾展現台灣當代圖像藝術蓬勃多元的創作能量。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。教育部長鄭英耀表示，教育部今年起鼓勵地方政府支持獲獎教師帶職帶薪出國進修；明年也將正式啟動中小學教師教學創新行動計畫，提供教師教學創新與研究的機會。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，國立苗栗農工畜產保健科教師鍾武龍獲師鐸獎，他國中時成績幾乎墊底，進入技高畜牧獸醫科就讀後，受到教師鼓勵後一路重考、升學，最終回到母校任教，他認為自己的教育歷程就是一個「傳承」。
教育部今天頒發師鐸獎，新北市豐珠中學教師羅琬臻是最年輕得主，自陳在偏鄉服務2年就動了離校念頭，但校長問了一句話，勾起她與...
被譽為「鋼琴的調色師」的俄羅斯鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy），26 、2７日將在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家表演廳舉行鋼琴獨奏會。拉什科夫斯基將帶來舒伯特《降B大調第二十一號鋼琴奏鳴曲》D. 960，以及拉赫瑪尼諾夫《音畫》練習曲作品39全套九首，以兩部情感深厚、風格鮮明的作品，展現鋼琴在歌唱性、音色與戲劇張力上的豐富表情。
有「民間師鐸獎」美譽的第十五屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，今天在台北晶華酒店3樓宴會廳隆重舉行，共表揚62位在第一線以愛心、耐心與專業守護孩子的優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑親臨主持表揚大會，教育部前部長、菁師獎評審委員會主任委員吳清基及中國青年救國團主任葛永光均致詞勉勵，聯合報社長游美月、懷恩基金會副董事長李啟銘等貴賓亦到場，共同向獲獎教師致敬。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。