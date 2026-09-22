里昂國際插畫藝術節26日登場 台灣成首個主賓國創歷史

文化部駐法國台灣文化中心與法國文化機構KIBLIND深化合作，於第4屆里昂國際插畫藝術節（IF Illustration Festival）推出「Focus Taiwan」台灣主賓國計畫。台灣成為該藝術節史上首個主賓國，於9月26日至27日在法國里昂Les SUBS及里昂高等美術學院（ENSBA Lyon）登場，全方位向法國觀眾展現台灣當代圖像藝術蓬勃多元的創作能量。

駐法國台灣文化中心表示，圖像創作具跨越語言疆界的特質，是台灣故事走向國際的重要媒介。文化部近年逐步建構台灣繪本及圖像創作的支持體系，此次台灣首度受邀擔任藝術節主賓國，將系統性引領台灣創作者打入歐洲專業藝文網絡，建立長期且深度的國際合作連結。

「Focus Taiwan」主賓國陣容集結Acia Yang、洪添賢（Croter）、張梓鈞、黃大為（David Huang）、黃詩柔及鍾承旭等6名台灣藝術家。在插畫方面，旅英插畫家黃大為獲邀擔任本屆大會5名主視覺創作者之一，創下台灣創作者連續3年參與大會主視覺設計的紀錄。藝術家Acia Yang、洪添賢及張梓鈞於9月初即展開近1個月橫跨巴黎與里昂的駐村計畫，現地創作成果將於藝術節「WIP」單元發表，並共同參與「台灣插畫」專題座談。

影像部分，由導演謝文明策劃的動畫專題放映，選映吳箏、張徐展、黃詩柔、黃小珊、謝文明、鍾承旭、王登鈺及王偉帆等8名跨世代創作者的代表作品，黃詩柔與鍾承旭也將親赴現場出席映後交流。展位現場更推出賴冠源《大師狂想曲：蔡明亮》及謝文毅《Limbophobia》2部VR沉浸式作品。夜間則由法台電音人Les Gordon及藝術家鍾承旭帶來跨媒材的音像展演。

法國主辦方KIBLIND創辦人尚．土赫（Jean Tourette）表示，期待透過「台灣主賓國」計畫，向歐洲觀眾完整呈現台灣當代圖像創作多樣且充滿活力的面貌。相關活動資訊可查詢 https://illustration-festival.com/ 。

台灣成為里昂國際插畫藝術節首個焦點國家，邀請6名台灣藝術家參與，並透過系列活動展現台灣多元創作能量。圖／里昂國際插畫藝術節大會提供

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