他曾是班上最後一名！昔遇恩師扭轉人生 今獲師鐸獎傳承教育歷程

115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，國立苗栗農工畜產保健科教師鍾武龍獲師鐸獎，他國中時成績幾乎墊底，進入技高畜牧獸醫科就讀後，受到教師鼓勵後一路重考、升學，最終回到母校任教，他認為自己的教育歷程就是一個「傳承」。

鍾武龍受訪時說，國中時成績幾乎都是班上最後一名，因考不上高中，選擇就讀高職。從小家中養雞、鴨、狗，對動物很有興趣，在父母鼓勵下，他進入苗栗農工畜牧獸醫科就讀。

鍾武龍回憶，國中時期較常接觸打罵教育，但進入苗農後，遇到一位重要導師，以鼓勵、引導取代責備，讓他第一次覺得「我可以為自己的未來努力」。受到教師啟發，他一路重考、升學，求學路並不順遂。

鍾武龍說，他經歷當兵兩年、重考兩次，比一般人多花了約4年才完成學業，最後考回自己的母校苗栗農工任教。他分享自己的教學理念，就是把自己視為「學生的學長」，希望從學生的角度理解他們的想法與需求，不只希望學生把書讀好，更希望先幫助他們找回自信。

鍾武龍也帶領學生參與各項比賽，他認為，比賽的意義不只在名次，更重要的是讓學生從過程中學習。他堅持參加話劇比賽要「全班一起去」，讓學生依專長分工，有人負責演出、有人製作道具、有人負責音樂，從中培養團隊合作精神。

此外，鍾武龍曾推動「牧場導覽小尖兵」計畫，邀請幼兒園及國小師生到校參訪，讓學生擔任導覽員，在分享畜牧專業知識的同時，也從接觸動物與生命的過程中學習。

鍾武龍說，他也曾陪伴學生參與技藝競賽，有學生因參加技藝競賽獲得升學機會，後來更回到苗栗農工與鍾武龍成為同事，這讓他深刻感受到教育的「傳承」，從當年坐在台下的學生，到如今站上講台面對學弟妹，他希望自己能把當年老師給他的鼓勵與希望，一代一代傳下去。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

師鐸獎 教育 教育奉獻獎 苗栗 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往