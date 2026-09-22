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師鐸獎得主投入半導體、無人機教育 實作培養創造力

中央社／ 台北22日電

教育部今天頒發115年度師鐸獎，許多得主投入半導體無人機教育，在實作中培養學生的創造力、問題解決能力，並透過同步遠距等技術，讓偏遠地區學生獲得更多的學習資源。

教育部今天舉辦115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年一共有72名教師獲得師鐸獎、20名獲得教育奉獻獎，以及521名服務滿40年的資深優良教師。

近年AI、半導體成為教育的熱門議題，今年得主中也有多人投入相關教育。南投縣埔里國中教師蔡忠義曾帶學生參與各項無人機錦標賽，鼓勵在動手做的磨練中，遇見更理想的自己。

蔡忠義今天接受媒體聯訪時，回憶帶學生參加風力能源世界賽的過程有如「洗三溫暖」。經過頭2天競賽，他的團隊沒被通知要參與複試，心情非常低落，蔡忠義只好帶著學生到市區賣場散心，當時室外僅攝氏8度，讓他們覺得連天氣也在唱反調。

頒獎時從小獎開始頒發，蔡忠義的團隊一直沒被唱名，直到最後被揭曉是冠軍得主，那一刻的驚喜讓他們永生難忘。蔡忠義幽默地說，由於誤以為早已出局，積極鼓勵學生與他校交流，在過程中結交了許多好朋友，成為額外的收穫。

蔡忠義表示，透過無人機競賽，不僅讓鄉下孩子有了更寬廣的視野，也獲得更多的自信。看到別人比自己強，也會回過頭修正自己的缺點，自然而然地培養想像力和創造力。

高雄市三民高中教師謝孟翔同樣獲得師鐸獎殊榮，他多年來投入半導體課程，協助教育部建構全國教學模組，並運用AI與遠距平台，突破環境的限制，確保每一名孩子無論身處何地，都能找到發光的舞台。

謝孟翔接受聯訪時回憶，剛開始帶學生做科展時著重學生間的「團結」，鼓勵學生遇到事情一起思考、一起行動。但後來一名學生輕生，讓他反思疏忽了個別學生的情緒問題，「但我沒時間悲傷，因為還有剩下的孩子。」

如今謝孟翔自許為一名「轉譯者」，將冰冷的科技與線路，轉變為孩子眼中閃爍的未來。他致力於開發數位教室、半導體教材、推廣遠距教學，把資源帶進偏遠地區。堅信「一個人的出生地，不應成為決定學習的天花板。」謝孟翔也許諾繼續帶著匠人精神和教育者的溫度，守護學子求知的心。

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