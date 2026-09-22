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師鐸獎得主2年想調校 因校長一句話留下守護邊緣學生12年

中央社／ 台北22日電
教育部22日頒發115年度師鐸獎，新北市豐珠中學教師羅琬臻（圖）是最年輕得主，在中途學校守護邊緣學生至今12年。中央社
教育部22日頒發115年度師鐸獎，新北市豐珠中學教師羅琬臻（圖）是最年輕得主，在中途學校守護邊緣學生至今12年。中央社

教育部今天頒發師鐸獎，新北市豐珠中學教師羅琬臻是最年輕得主，自陳在偏鄉服務2年就動了離校念頭，但校長問了一句話，勾起她與貢寮的情感連結，留下守護邊緣學生至今12年。

位於新北市貢寮區的豐珠中學，是一所專門提供安置、保護、教育功能的中途學校，教師流動偏高。羅琬臻也曾因感到環境艱困，服務2年就萌生調離的念頭。

然而當時校長問了羅琬臻一句話：「你覺得這地方是天堂嗎？」她回想起童年父母帶她接觸大自然、海邊的美好時光，產生與貢寮的情感連結，校長接著問：「既然是天堂，為什麼不留下來？」讓她毅然而然抽回調校申請。

如今38歲的羅琬臻，已在豐珠中學服務12年。她今天接受媒體聯訪時談到，服務第4年時，就已成為校內最資深的老師，但「這裡是天堂」這句話，每每出現在她腦中，提醒她謹記當初留下的理由。

羅琬臻回憶與學生相處，有人因為家人一直食言沒來探訪，因而放聲大哭；也有學生不斷拿利器自殘，醫師同一處縫了一次又一次，最後抱怨皮太薄沒地方縫。這些經歷都讓羅琬臻感到辛酸，並反思每一個遇到挫折的孩子，都需要經歷自我接受、肯定、接納的過程，教師扮演重要的角色。

作為音樂教師的羅琬臻改變策略，帶領學生走入社區，唱歌給長者聽，用歌聲打破鄰里對中途學校的刻板印象。她也帶學生登山健行，有更多不一樣的人生體驗。而原本穿跟鞋、套裝的她，逐漸演變為穿運動鞋、運動裝出現在校園。

曾有學生在登山途中情緒崩潰，拿著登山杖大喊「再叫我走，我就戳爛自己的腳」，最後只能在山屋停步。羅琬臻一度自責是否讓孩子徹底對山絕緣，沒想到4年後，這名學生主動傳訊息詢問當初爬的是哪座山，並坦言：「我很想念那一片星空。」這一句話，讓所有經歷過的懷疑、挫折與辛苦瞬間化為欣慰。

羅琬臻今天說，獲得師鐸獎除了要感謝家人的支持，最感謝的是歷年來在豐珠相遇的孩子。正是這群孩子，教會她如何成為一個更完整的人，也讓她學會用更柔和的心去理解與對待每一個生命。

新北市立豐珠中學主任羅琬臻（圖）發揮音樂與體育專長，長期陪伴並建立學生自信，帶領合唱團逐漸成長，今年獲選教育部師鐸獎。中央社/新北市府教育局提供
新北市立豐珠中學主任羅琬臻（圖）發揮音樂與體育專長，長期陪伴並建立學生自信，帶領合唱團逐漸成長，今年獲選教育部師鐸獎。中央社/新北市府教育局提供

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