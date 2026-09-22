教長祝教師節快樂 明年啟動新計畫 師鐸獎教師可望帶職帶薪出國進修

115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。教育部長鄭英耀表示，教育部今年起鼓勵地方政府支持獲獎教師帶職帶薪出國進修；明年也將正式啟動中小學教師教學創新行動計畫，提供教師教學創新與研究的機會。

鄭英耀致詞時表示，今年的教師節非常不一樣，恰逢與中秋節相連，「祝大家教師節快樂、中秋節快樂」，他接著說，自己一路從國小課堂走到大學，再走到教育部，深刻體會到，教育最動人的力量，從來不是冰冷的規章，而是教師在課堂上給孩子的一個眼神、一句耐心的鼓勵，以及用一份生命陪伴另一份生命的堅持與承諾，「我始終相信，只有教師心安，孩子才能安心學習；政府的責任，就是成為教師最堅強的靠山。」

鄭英耀說，近年來，教育部全力推動各項支持機制，以實質作為回應教育現場的需求。首先是實質待遇的支持，除配合軍公教整體待遇調整外，從去年9月1日起，也調高導師職務加給，教師兼任行政工作的獎金、鐘點費也同步調升；更從今年8月1日起，將過去教育實習獎助金由每月1萬元提高至1萬5000元，給予準教師最及時的溫暖支持。

其次是行政減量。鄭英耀表示，教師最珍貴的時間，應該留給學生，因此推動行政減量、改革校事會議機制、簡化校務評鑑，以及整併填報系統，透過數位行政與科技工具，減少教師行政工作的負擔，把講台還給教師，把時間還給孩子。

鄭英耀說，在教學專業支持方面，教育部也將從明年，也就是116學年度起，正式啟動中小學教師教學創新行動計畫，希望透過實質資源，提供教師教學創新與研究的機會，鼓勵老師發揮創意，將AI等新興科技自然融入各學科教學，提升學習品質。

此外，鄭英耀說，教育部推動社會情緒學習中長程計畫，持續補助地方建立諮商輔導資源，鼓勵教師善用身心調適假照顧自己，並改善偏鄉教師宿舍，擴充特教人力；高教部分則從今年開始推動「高等教育人才永續發展促進計畫」，協助大學延攬重點領域的年輕教師加入高教行列。

鄭英耀說，今年開始教育部也鼓勵地方政府投入支持，讓獲獎教師能夠走出國門、出國進修，支持老師開拓國際視野，再把這些寶貴經驗帶回課堂。

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