鋼琴調色師來台 拉什科夫斯基獨奏會 挑戰舒伯特與拉赫瑪尼諾夫巨作

被譽為「鋼琴的調色師」的俄羅斯鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy），26 、2７日將在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家表演廳舉行鋼琴獨奏會。拉什科夫斯基將帶來舒伯特《降B大調第二十一號鋼琴奏鳴曲》D. 960，以及拉赫瑪尼諾夫《音畫》練習曲作品39全套九首，以兩部情感深厚、風格鮮明的作品，展現鋼琴在歌唱性、音色與戲劇張力上的豐富表情。

拉什科夫斯基是當今國際樂壇備受矚目的俄羅斯鋼琴家，被新加坡《海峽時報》譽為「鋼琴的調色師」。他以細膩多變的音色、深刻的音樂詮釋，以及兼具理性與澎湃激情的演奏風格聞名。

主辦單位鴻宇藝術指出，本次音樂會曲目橫跨浪漫樂派不同時期，從舒伯特晚年的深邃內省，到拉赫瑪尼諾夫筆下磅礴而充滿戲劇張力的鋼琴世界，展現鋼琴音樂截然不同的情感層次與聲響色彩。觀眾將在一場演出中感受鋼琴既能低語如詩，也能迸發出近似整個管弦樂團般的巨大能量。

音樂會上半場帶來舒伯特《降B大調第二十一號鋼琴奏鳴曲》D. 960。鴻宇藝術表示，此曲完成於1828年，是舒伯特生命最後一年寫下的最後一首鋼琴奏鳴曲，也是其晚期最具代表性的作品之一。全曲以悠長而寬廣的旋律、細膩的和聲變化與從容舒展的時間感，交織出寧靜、孤寂與溫暖並存的精神世界。看似平靜的樂句之下蘊藏著深刻的情感張力，不僅考驗演奏者對長篇結構與音樂呼吸的掌握，更需要透過細緻的觸鍵與音色變化，呈現舒伯特晚年音樂中深沉而內省的詩意。

下半場則演奏拉赫瑪尼諾夫《音畫練習曲》作品39全套九首。鴻宇藝術表示，這組作品融合高度艱難的鋼琴技巧與鮮明的音樂意象，在急遽奔騰的節奏、厚重磅礴的和弦、深沉歌唱性的旋律，以及拉赫瑪尼諾夫作品中極具特色的鐘聲意象之間，構築出近乎管弦樂般豐富而壯闊的聲響。九首作品性格各異，時而幽暗神祕、時而激昂澎湃，對演奏者的速度、力量、聲部控制、音色層次及整體布局皆是極大考驗。

拉赫瑪尼諾夫「音畫」全套演出不僅需要精準的觸鍵與充沛的體力，也要求鋼琴家在密集的音響之中，維持旋律的方向與清晰度。面對如此分量的曲目，拉什科夫斯基表示，多年來始終維持提早準備演出的習慣，「作為音樂家，這些準備都是希望能觸動觀眾的心。主要目標，是希望觀眾聽完音樂後可以感到舒適和快樂。」

●【拉什科夫斯基2026鋼琴獨奏會】相關演出及售票資訊可至 OPENTIX 售票網站、鴻宇國際藝術官方網站與Facebook 粉絲頁查詢。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

鋼琴 衛武營 俄羅斯 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往