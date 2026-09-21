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偏鄉代理教師任教2年抵實習 教育部評估縮短為1年
受到少子女化和產業變化影響，中小學越來越難找到代理教師。教育部考慮將現行在偏鄉任教滿2年可抵免教育實習（半年）的規定，縮短為滿1年就能抵免。
在台灣想當老師，須經過重重關卡，須先修完大學的教育學程，通過教師資格檢定考試，之後還要再教育實習（半年），期滿且成績合格才能取得「教師證書」，進而參與各縣市或學校舉辦的教師甄試，謀求正式教職。
不過在「師資培育法」第22條，訂有抵免教育實習的機制。條件是在偏遠地區學校擔任代理教師2學年以上，或是連續任教3個月以上並累積滿2年。在海外台灣學校、僑民學校任教，也有類似的抵免機制。
近年「教師荒」議題受到社會正視，部分教育團體建議進一步縮短抵免時間，鼓勵更多師資生（還未取得教師證）投入偏鄉代理教師工作。
教育部今天晚間回應中央社指出，教育實習是師資培育的重要一環，目的是協助師資生將教育理論與教學實務系統性整合，並透過實習輔導及指導機制，培養教學、導師及行政等教育專業能力。
教育部表示，現行「師資培育法」即有抵免教育實習的機制（滿2年可抵教育實習），兼顧師資培育品質及教育現場需求，提供具一定教學實務經驗者抵免實習的彈性。
至於未來是否會縮短為1年？教育部表示，涉及教育實習制度、師資培育品質及教學現場需求等面向，正蒐集各界意見研議中。
全國教師工會總聯合會（全教總）理事長葉青芪接受中央社電訪指出，縮短抵免機制是否能兼顧師資品質和教育現場人力需求，仍有待評估。教師荒的原因，主要還是待遇跟不上業界，以及教學壓力過高，教育部仍須從校事會議改革著手，才能真正「治本」。
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