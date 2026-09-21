調查：偏鄉師留校意願僅4成 須生活與專業發展支持

為台灣而教教育基金會（TFT）今天公布一項調查顯示，高需求地區（偏鄉、非山非市等）教師僅約4成有意願留校任教，其中生活支持、專業發展支持2項因素，最影響留校意願。

TFT今年1月對全台正式與代理、代課教師，發起全國性「全台國小教師留任與支持環境調查」，共回收1199份有效樣本，今天發布新聞稿說明調查結果。

近年教師荒與教職薪資待遇議題，受到社會關注。TFT調查顯示，7成教師具高度的職業認同，如果人生能重新選擇，仍然願意投入教職。

不過TFT指出，即便有高度職業認同，教師仍面臨支持不足與工作耗竭的風險。調查顯示，高需求地區（極偏、特偏、偏遠及非山非市地區）教師僅4成願意留校，一般地區則有6成。

進一步分析影響教師留任的可能面向，「生活支持」與「專業發展支持」2因素，對「留校意願」與「職業認同」影響尤其關鍵，都達到統計顯著。

值得注意的是，高需求地區教師即使有意離開原校，仍傾向繼續留在教育體系內，而非完全離開教育工作。這項結果翻轉大眾對偏鄉教師「缺乏熱情或不想教」的印象，高需求地區教師並非不想教或熱情減少，而是當前的支持環境，影響持續留在原校任教的意願。

「要留住老師，不能只靠個人熱情，而要讓老師在工作與生活中都能被支持。」TFT執行長施惠文強調，社會與政府須共同營造一個真正「接得住老師」的完整支持系統，才有機會讓教師留下。

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