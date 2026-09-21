移民署攜手台大宣導居留法令及反詐騙 助境外新生安心求學

內政部移民署今天表示，隨著新學期開展，北區事務大隊台北市服務站攜手台灣大學向入學的境外新生開講，特別宣導在台居留法令及反詐騙等重要資訊，助其安心在台求學。
移民署發布新聞稿表示，隨著新學期到來，台大境外新生入學輔導講習日前特地邀請台北市服務站出席，向僑外新生宣導在台居留法令等重要事項。
活動現場，移民官蕭宗欽宣導現行已全面推動在台學生居留申請案線上申辦，請大家務必記得居留證效期，並於期限屆滿前及早自行透過移民署學生線上申辦系統提出申請或辦理延期，以免影響自身權益。
此外，移民官李思瑩也提醒，因詐騙案件層出不窮，應提高警覺，妥善保管個人證件，切勿輕信將證件交給他人，以免受騙、不慎觸法。
來自印尼的台大僑生新生李璦陵表示，「會選擇來台求學，是因為嚮往這裡自由、友善的教育環境」，但初來乍到面對陌生環境，且中文還不夠熟悉，心中難免感到緊張與不安，透過這次講習，她對在台居留及生活相關法令更加熟悉，減少忐忑心情，也對後續求學之路更增添信心。
台北市服務站主任李錫忍表示，來自世界各地的青年學子不僅為校園帶來多元文化，也促進台灣與國際間的交流，透過新生入學輔導講習及校園宣導，協助建立正確的居留法令觀念，若遇可疑金錢往來請速撥打「165反詐騙專線」查證，期盼每名來台求學的境外生都能度過充實、安心且精彩的大學時光。
2026台灣文學獎金典獎入圍名單今天公布，包括卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端（Bukun．Ismahasan．Islitua...
第七屆唐獎生技醫藥獎得主米歇爾・薩德蘭（Michel Sadelain）今日出席由唐獎教育基金會與國立師大附中共同主辦的「唐獎青年對談」，由師大附中校長廖純英主持，與北北基及宜蘭10多所高中、近700名學生面對面交流。面對學生提問如何面對研究失敗與低潮，薩德蘭以「馬拉松」比喻科學研究，強調重要的成果不可能在短時間內完成，研究者要學會接受失敗，保持謙遜與韌性。
下周一就是教師節了，全台教育現場仍面臨師資調度與招聘挑戰。為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan，以下簡稱TFT）今日發布今年1月30日針對全台正式與代理、代課教師發起的「全台國小教師留任與支持環境調查」，發現七成教師具高度職業認同，但高需求地區（如極偏、特偏、偏遠及非山非市地區）教師留在原校任職意願僅約四成，「生活支持」與「專業發展支持」是影響教師留任的關鍵。
進入2026年第3季尾聲，文化幣領取人數已逾145萬人，領取率突破71%，累計消費金額達13.4億元。文化部今天表示，今年首度推出的「遊戲化」文化幣體驗，已有超過1.1萬名青年達成最高等級LV.5「傳說」。為鼓勵青年持續使用文化幣、累積藝文體驗，也讓更多青少年有機會挑戰最高等級，除原有累計升級共可得到的600點文化幣點數外，文化部將再加碼推出LV.5「傳說」限定抽獎活動，讓持續「衝等」的青年多一重驚喜。
陶藝家王永田鑽研銅紅釉卻因921地震受災，窯爐全毀陷困境，資深媒體人施順冰不捨，協助王重啟窯爐並展開「台灣鈞紅研究計畫」，經27年堅持，今起於日月潭涵碧樓舉辦「台灣鈞紅震後27週年回顧展」，重現並創新古典銅紅釉藝術。
全國高級中等以下學校今日配合交通部中央氣象署強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，同步於9點21分進行地震避難掩護演練。總統賴清德前往高雄市立高雄特殊教育學校，了解學校面對大規模地震時，針對不同障別學生的應變措施，包括警報應變、就地掩蔽、情緒安撫及啟動校內應變組織等作為，確保各障別學生在危機發生時，皆能獲得相對應的輔助支持。
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