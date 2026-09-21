移民署攜手台大宣導居留法令及反詐騙 助境外新生安心求學

內政部移民署今天表示，隨著新學期開展，北區事務大隊台北市服務站攜手台灣大學向入學的境外新生開講，特別宣導在台居留法令及反詐騙等重要資訊，助其安心在台求學。

移民署發布新聞稿表示，隨著新學期到來，台大境外新生入學輔導講習日前特地邀請台北市服務站出席，向僑外新生宣導在台居留法令等重要事項。

活動現場，移民官蕭宗欽宣導現行已全面推動在台學生居留申請案線上申辦，請大家務必記得居留證效期，並於期限屆滿前及早自行透過移民署學生線上申辦系統提出申請或辦理延期，以免影響自身權益。

此外，移民官李思瑩也提醒，因詐騙案件層出不窮，應提高警覺，妥善保管個人證件，切勿輕信將證件交給他人，以免受騙、不慎觸法。

來自印尼的台大僑生新生李璦陵表示，「會選擇來台求學，是因為嚮往這裡自由、友善的教育環境」，但初來乍到面對陌生環境，且中文還不夠熟悉，心中難免感到緊張與不安，透過這次講習，她對在台居留及生活相關法令更加熟悉，減少忐忑心情，也對後續求學之路更增添信心。

台北市服務站主任李錫忍表示，來自世界各地的青年學子不僅為校園帶來多元文化，也促進台灣與國際間的交流，透過新生入學輔導講習及校園宣導，協助建立正確的居留法令觀念，若遇可疑金錢往來請速撥打「165反詐騙專線」查證，期盼每名來台求學的境外生都能度過充實、安心且精彩的大學時光。

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