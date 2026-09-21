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唐獎生醫獎得主薩德蘭與700高中生談科學人生：研究像馬拉松，要有韌性

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
唐獎得主薩德蘭出席唐獎青年對談。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎得主薩德蘭出席唐獎青年對談。圖／唐獎教育基金會提供

第七屆唐獎生技醫藥獎得主米歇爾・薩德蘭（Michel Sadelain）今日出席由唐獎教育基金會與國立師大附中共同主辦的「唐獎青年對談」，由師大附中校長廖純英主持，與北北基及宜蘭10多所高中、近700名學生面對面交流。面對學生提問如何面對研究失敗與低潮，薩德蘭以「馬拉松」比喻科學研究，強調重要的成果不可能在短時間內完成，研究者要學會接受失敗，保持謙遜與韌性。

薩德蘭首先以「創意與嚴謹：合成淋巴細胞的誕生」（Creativity and Rigor: Emergence of a Synthetic Lymphocyte）為題進行演講，從人體免疫系統談到CAR T細胞療法的誕生與未來發展，並與年輕學子分享突破既有框架的科學創意，如何透過嚴謹研究與團隊合作，一步步轉化為真正能幫助患者的治療成果。

薩德蘭透過簡報說明，人體免疫系統每天面對各式各樣的病原體，T細胞能辨識異常並啟動免疫反應，但天然免疫機制也有其限制。他也進一步分享如何透過細胞工程，為T細胞裝上人工設計的嵌合抗原受體（CAR），創造出自然界原本不存在的合成 T 細胞，重新賦予免疫細胞辨識及攻擊特定癌細胞的能力。

薩德蘭回顧研究團隊如何逐步改良CAR設計、加入共刺激訊號以強化細胞功能，並確認CD19為有效的治療標靶，歷經實驗與臨床驗證，最終使CD19 CAR T細胞成為治療部分血液惡性腫瘤的重要突破。他也分享下一代CAR T在自體免疫疾病等領域的治療潛力，以及未來仍待克服的挑戰，並以「創意、科學的嚴謹與團隊合作」勉勵現場年輕學子，即使CAR T已帶來重要改變，科學仍有許多未知等待下一代繼續探索。

薩德蘭的夫人Isabelle Rivière博士也是研究CAR T的著名專家，此次也應邀一同參與座談，分享研究與人生經驗。對談中，學生很好奇，成為科學家後，是否和年輕時的想像有所不同？Rivière分享，自己曾想過成為醫師、考古學家，起初並未料到研究會成為一生的熱情；但無論面對多少困難，始終沒有忘記希望為病人找到新治療方法的初衷，「這就是讓我每天早上起床的動力。」

薩德蘭則說，自己始終對未知充滿好奇，科學能不斷帶來意想不到的新發現，而研究工作的高度國際化，也讓他有機會與來自世界各地、不同文化背景的夥伴交流，這些都是他熱愛科學研究的原因。

面對學生問到，漫長的研究過程難免遭遇失敗與低潮，該如何繼續走下去？薩德蘭以「馬拉松」比喻科學研究，強調重要的成果不可能在短時間內完成，多數實驗也未必會得到預期結果。研究者必須學會接受失敗，保持謙遜與韌性；但當實驗終於有所突破，那份喜悅與成就感，往往足以讓先前漫長而挫折的過程變得值得。

Rivière也鼓勵學生，在困難時不要忘記最初投入研究的原因。她回憶，當年進行治療研究時，每當在醫院走廊看見病人，就會再次提醒自己「這就是我想幫助的人。」與團隊成員交流、向不同領域的夥伴請教，也都是支持研究者繼續前進的重要力量。

談到年輕人該及早專精，還是廣泛探索不同領域？薩德蘭認為沒有適用所有人的單一答案，但鼓勵學生保持開放，多接觸不同領域的知識與想法，因為一路上的學習與經驗，都可能影響一個人如何思考與想像。

Rivière以自己的研究歷程為例，回憶年輕時接受一項當時極具挑戰性的HIV治療研究，因而遠赴MIT學習基因轉移技術；雖然最初的研究沒有發展成治療方法，這段經驗卻成為她日後研究歷程的重要養分。她鼓勵學生探索真正感興趣、能帶來啟發的主題，同時始終保持科學的嚴謹。

唐獎得主薩德蘭夫人Isabelle Rivière博士應邀一同參與座談。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎得主薩德蘭夫人Isabelle Rivière博士應邀一同參與座談。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎得主薩德蘭出席唐獎青年對談。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎得主薩德蘭出席唐獎青年對談。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎得主薩德蘭出席唐獎青年對談，與近700高中生對談。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎得主薩德蘭出席唐獎青年對談，與近700高中生對談。圖／唐獎教育基金會提供

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