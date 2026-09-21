新竹縣府攜手聯合報推暑期作文營 4校20篇佳作獲獎

新竹縣政府與聯合報合作辦理115年度國中暑期作文營，今年以「來自手機的焦慮」為題，帶領學生從日常生活出發，觀察科技使用與情緒變化，透過文字整理生活經驗與內心思考。北埔國中、峨眉國中、新湖國中及寶山國中共選出20篇佳作，今天舉辦頒獎典禮，鼓勵學生在提筆過程中培養閱讀、寫作及思辨能力。
聯合報事業處教育事業部總經理潘素滿表示，聯合盃邁入20周年，相關課程一年在全國約2千個班級參與，感謝縣市政府、宮廟等協助部分經費，讓語文與人文教育扎根校園。近年AI快速發展之下，語文能力反而更加重要。閱讀是輸入、寫作是輸出，即使AI可以協助搜尋、翻譯或生成文字，學生仍須具備閱讀理解及表達能力，才能判斷AI提供的資訊是否正確，也才能清楚下達指令，讓AI真正成為學習工具。
新竹縣教育局副局長沈靜濤表示，語文是各學科學習的基礎，暑期作文班除了提升學生寫作能力，也希望引導學生整理生活經驗、閱讀內容與個人思考，將平時所學融入文章，培養閱讀理解、創作及思辨能力。
沈靜濤指出，縣府與聯合報合作已進入第4年，透過閱讀與寫作課程，讓學生從自身生活經驗出發，同時接觸數位科技工具。未來也將透過社群及數位、AI工具，深化教學應用，強化學生閱讀與寫作能力。
「老師以幽默方式教學，讓她印象深刻！」北埔國中學生吳紓萱首次參加作文班，她分享除了學到如何寫好作文，也理解寫作的目的與方法，因而更容易投入並產生興趣。
講師吳玫香提醒，寫作要透過具體細節讓讀者看見事件發生的畫面，並進一步追問「為什麼」，從行為深入挖掘內在想法，讓文章更有深度；提出解決方案時，也不要只寫「要自律」，而應具體說明如何行動。她鼓勵學生對生活保持觀察與感受，從日常累積素材與思考，展現自己的生活經驗與想法。
下周一就是教師節了，全台教育現場仍面臨師資調度與招聘挑戰。為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan，以下簡稱TFT）今日發布今年1月30日針對全台正式與代理、代課教師發起的「全台國小教師留任與支持環境調查」，發現七成教師具高度職業認同，但高需求地區（如極偏、特偏、偏遠及非山非市地區）教師留在原校任職意願僅約四成，「生活支持」與「專業發展支持」是影響教師留任的關鍵。
進入2026年第3季尾聲，文化幣領取人數已逾145萬人，領取率突破71%，累計消費金額達13.4億元。文化部今天表示，今年首度推出的「遊戲化」文化幣體驗，已有超過1.1萬名青年達成最高等級LV.5「傳說」。為鼓勵青年持續使用文化幣、累積藝文體驗，也讓更多青少年有機會挑戰最高等級，除原有累計升級共可得到的600點文化幣點數外，文化部將再加碼推出LV.5「傳說」限定抽獎活動，讓持續「衝等」的青年多一重驚喜。
2026台灣文學獎金典獎入圍名單今天公布，包括卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端（Bukun．Ismahasan．Islitua...
全國高級中等以下學校今日配合交通部中央氣象署強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，同步於9點21分進行地震避難掩護演練。總統賴清德前往高雄市立高雄特殊教育學校，了解學校面對大規模地震時，針對不同障別學生的應變措施，包括警報應變、就地掩蔽、情緒安撫及啟動校內應變組織等作為，確保各障別學生在危機發生時，皆能獲得相對應的輔助支持。
陶藝家王永田鑽研銅紅釉卻因921地震受災，窯爐全毀陷困境，資深媒體人施順冰不捨，協助王重啟窯爐並展開「台灣鈞紅研究計畫」，經27年堅持，今起於日月潭涵碧樓舉辦「台灣鈞紅震後27週年回顧展」，重現並創新古典銅紅釉藝術。
2026「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」系列活動將自9月23日起，一連五天在高雄展覽館舉行，信誼基金會以「閱讀，開啟一場想像力派對！」為策展概念，呼應書展「未來世代」精神，以孩子的視角出發，將閱讀從書頁延伸到遊戲、探索、創作與親子互動，打造一座孩子可以走進故事、玩故事，也能在閱讀中認識自己與他人的閱讀空間。
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