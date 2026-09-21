新竹縣府攜手聯合報推暑期作文營 4校20篇佳作獲獎

新竹縣政府與聯合報合作辦理115年度國中暑期作文營，今年以「來自手機的焦慮」為題，帶領學生從日常生活出發，觀察科技使用與情緒變化，透過文字整理生活經驗與內心思考。北埔國中、峨眉國中、新湖國中及寶山國中共選出20篇佳作，今天舉辦頒獎典禮，鼓勵學生在提筆過程中培養閱讀、寫作及思辨能力。

聯合報事業處教育事業部總經理潘素滿表示，聯合盃邁入20周年，相關課程一年在全國約2千個班級參與，感謝縣市政府、宮廟等協助部分經費，讓語文與人文教育扎根校園。近年AI快速發展之下，語文能力反而更加重要。閱讀是輸入、寫作是輸出，即使AI可以協助搜尋、翻譯或生成文字，學生仍須具備閱讀理解及表達能力，才能判斷AI提供的資訊是否正確，也才能清楚下達指令，讓AI真正成為學習工具。

新竹縣教育局副局長沈靜濤表示，語文是各學科學習的基礎，暑期作文班除了提升學生寫作能力，也希望引導學生整理生活經驗、閱讀內容與個人思考，將平時所學融入文章，培養閱讀理解、創作及思辨能力。

沈靜濤指出，縣府與聯合報合作已進入第4年，透過閱讀與寫作課程，讓學生從自身生活經驗出發，同時接觸數位科技工具。未來也將透過社群及數位、AI工具，深化教學應用，強化學生閱讀與寫作能力。

「老師以幽默方式教學，讓她印象深刻！」北埔國中學生吳紓萱首次參加作文班，她分享除了學到如何寫好作文，也理解寫作的目的與方法，因而更容易投入並產生興趣。

講師吳玫香提醒，寫作要透過具體細節讓讀者看見事件發生的畫面，並進一步追問「為什麼」，從行為深入挖掘內在想法，讓文章更有深度；提出解決方案時，也不要只寫「要自律」，而應具體說明如何行動。她鼓勵學生對生活保持觀察與感受，從日常累積素材與思考，展現自己的生活經驗與想法。

新竹縣政府與聯合報合作辦理115年度國中暑期作文營，今天舉辦頒獎典禮。記者郭政芬／攝影

北埔國中學生吳紓萱首次參加作文班，她分享除了學到如何寫好作文，也理解寫作的目的與方法。記者郭政芬／攝影

新竹縣教育局副局長沈靜濤表示，語文是各學科學習的基礎，暑期作文班除了提升學生寫作能力，也希望引導學生整理生活經驗、閱讀內容與個人思考。記者郭政芬／攝影

新竹縣府與聯合報合作已進入第4年，協助學生對生活保持觀察與感受，展現自己的生活經驗與想法。記者郭政芬／攝影

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