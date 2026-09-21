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調查揭7成國小教師認同教職 高需求地區僅4成願留任、2支持最關鍵

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
TFT公布「全台國小教師留任與支持環境調查」，探究教師留校意願與支持環境。圖／TFT提供
TFT公布「全台國小教師留任與支持環境調查」，探究教師留校意願與支持環境。圖／TFT提供

下周一就是教師節了，全台教育現場仍面臨師資調度與招聘挑戰。為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan，以下簡稱TFT）今日發布今年1月30日針對全台正式與代理、代課教師發起的「全台國小教師留任與支持環境調查」，發現七成教師具高度職業認同，但高需求地區（如極偏、特偏、偏遠及非山非市地區）教師留在原校任職意願僅約四成，「生活支持」與「專業發展支持」是影響教師留任的關鍵。

115學年，全台國中小開出將近6000個正式教師缺額，但截至9月初，已放榜的全台22個縣市中，有20個縣市的國小未招滿，僅台南市、嘉義市100%足額；國中更有21個縣市未招滿，僅金門縣補滿。另據教育部統計，截至8月25日，全台公立國中小待聘的代理教師缺額仍逾600位，教師招聘不易近幾年已非偏鄉地區獨有。

TFT「全台國小教師留任與支持環境調查」為首份由民間團體自主推動的大規模國小教師問卷調查，截至3月13日共回收1199份有效樣本，旨在了解台灣國小教師的支持環境與留任意願，並比較高需求地區與一般地區教師的經驗差異，探究教師留校意願與支持環境。

調查發現，在「職業認同」上，近七成教師（高需 求67.8%，一般74.5%）表示，若能重新選擇仍會選擇當老師，顯示多數教師對教職抱持高度認同。然而，高職業認同並不代表支持足夠，調查顯示，部分教師仍面臨支持不足與工作耗竭的風險。

其次在「留校意願」上，調查結果揭露區域差異帶來的教師留任困境。雖然高需求地區教師的職業認同與一般地區相比差距不大（高需求67.8%，一般74.5%），但高需求地區教師的留校意願卻遠低於一般地區（高需求41.9%，一般62.8%）。

研究進一步了解行政負荷強度、行政環境感受、同儕支持、專業發展支持、生活支持、教學資源、教學負荷、校園氛圍等面向對「留校意願」與「職業認同」的影響。其中，「生活支持」與「專業發展支持」兩因素影響尤其關鍵，皆達統計顯著，也是最建議優先強化的支持面向。

同時，高需求地區中，兼任行政職務的教師有46.4%指出正常工作時間經常或完全不足，近四成（39.7%）認為行政參與對教學業務有相當大的影響，顯示高需求地區身兼行政職務的教師同時承受教學與行政雙重壓力。

TFT指出，比起直接提供教材、設備等教學資源，教師更重視生活支持與專業支持。TFT推估，若高需求地區教師能獲得與一般地區相近的支持條件，教師留校意願有機會提升約17%，顯示健全的專業、生活及行政支持系統，是改善教師留任問題值得投入的方向。

TFT執行長施惠文表示，面對全台國小教師的留任挑戰，需要生活、專業、行政與社群支持共同到位，解決留人難題需要社會與政府共同營造一個真正「接得住老師」的完整支持系統。尤其在高需求地區，留住老師不能只靠個人熱情，而要讓老師在工作與生活中都能被支持，才更有機會在困難的現場裡持續留下來。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也分享，教育現場一直缺乏用數據回應政策的機會，很多時候只能憑感覺、聽轉述討論老師的處境。這份調查以數據呈現教育現況，讓各界更有依據與公部門討論教育政策，也看見真正影響老師留任的關鍵在於是否融入在地生活，值得政府與社會一起正視。

為讓大眾更深度理解教育現場，9月24日至9月28日「TFT有感節」在華山文化創意產業園區4B館開放免費參觀，透過「如果這世界老師消失了」主題展覽，以及在TFT台北辦公室以「老師消失的第一天」沉浸式體驗，邀請社會大眾與教育圈各界共同關注教師流失對孩子學習權益造成的衝擊，探討全台國小教師與高需求地區教師困境與可能解方。

高需求地區與一般地區的職業認同差距為6.7%，小於留校意願的20.9%落差。圖／TFT提供
高需求地區與一般地區的職業認同差距為6.7%，小於留校意願的20.9%落差。圖／TFT提供

高需求地區教師除了教學負荷項目外，生活、行政、職場、教學資源等專業發展支持，皆較一般地區教師挑戰。圖／TFT提供
高需求地區教師除了教學負荷項目外，生活、行政、職場、教學資源等專業發展支持，皆較一般地區教師挑戰。圖／TFT提供

9月24日至9月29日「為台灣而教教育基金會（ 簡稱 TFT ）」有感節展覽在華山1914文化創意產業園區的中4B館舉辦。圖／TFT提供
9月24日至9月29日「為台灣而教教育基金會（ 簡稱 TFT ）」有感節展覽在華山1914文化創意產業園區的中4B館舉辦。圖／TFT提供

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