921震碎窯爐毀千萬心血 反催生「台灣鈞紅」今起涵碧樓展出

陶藝家王永田鑽研銅紅釉卻因921地震受災，窯爐全毀陷困境，資深媒體人施順冰不捨，協助王重啟窯爐並展開「台灣鈞紅研究計畫」，經27年堅持，今起於日月潭涵碧樓舉辦「台灣鈞紅震後27週年回顧展」，重現並創新古典銅紅釉藝術。
台灣鈞紅研究計畫團隊指出，王永田原是鐵工，因喜愛陶藝栽進製陶，耗盡千萬積蓄投入鑽研高難度的銅紅釉，但因遭遇921地震，窯爐全毀，也摧毀畢生研究成果，陷入困境一度放棄，熱愛陶瓷藝術的施順冰惋惜不捨，協助重拾研究之路。
施順冰於921地震後，攜手王永田共同啟動「台灣鈞紅研究計畫」，他們堅持使用台灣陶土，以手拉坯技法，在1250度高溫下反覆測試數百種釉藥配方，透過高溫氧化、還原燒製成功重現宋代鈞紅、明代霽紅、清代豇豆紅等古代宮廷陶瓷。
該研究團隊更邀請致力於陶瓷藝術研究的蔡明靜博士蒐集且分析世界各國銅（鈞）紅釉相關文獻，供王永田鑽研參考，打破傳統工藝框架，融入印象派、抽象主義等現代藝術流派，創作出特有的台灣鈞紅陶瓷，也盼在世界陶瓷發展史留下紀錄。
台灣鈞紅研究計畫主持人施順冰說，該計畫因地震而生，歷經27年堅持，成功將古代工藝注入現代藝術靈魂，團隊也將多年心血出版成書，詳細比較世界各大博物館藏品，解密台灣獨創的銅紅釉之美，更於921地震屆滿27周年之際策展。
「台灣鈞紅震後27週年回顧展」自今天（21日）起於日月潭涵碧樓登場，此次共展出38件作品，每件都是獨一無二，不僅凝聚了台灣陶溫度與職人精神，更見證台灣陶瓷藝術浴火重生，歡迎民眾前往感受台灣鈞紅陶的古典與現代之美。
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陶藝家王永田鑽研銅紅釉卻因921地震受災，窯爐全毀陷困境，資深媒體人施順冰不捨，協助王重啟窯爐並展開「台灣鈞紅研究計畫」，經27年堅持，今起於日月潭涵碧樓舉辦「台灣鈞紅震後27週年回顧展」，重現並創新古典銅紅釉藝術。
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