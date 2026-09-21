921國家防災日全台演練 總統賴清德視察高雄特教學校

全國高級中等以下學校今日配合交通部中央氣象署強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，同步於9點21分進行地震避難掩護演練。總統賴清德前往高雄市立高雄特殊教育學校，了解學校面對大規模地震時，針對不同障別學生的應變措施，包括警報應變、就地掩蔽、情緒安撫及啟動校內應變組織等作為，確保各障別學生在危機發生時，皆能獲得相對應的輔助支持。

賴清德表示，27年前9月21日中部發生強烈地震，造成重大傷亡，國家一方面為了要紀念當年災變中逝去的民眾，一方希望能夠從中記取教訓，國家因此將9月21日訂為「國家防災日」。他強調，學校除了平時演練，每一年9月21日全國各級學校及幼兒園都要進行地震避難疏散演練，而特殊教育學校面臨不同障礙類別學生，災害應變相較於一般學校更加困難。

賴清德指出，看到每一位孩子在老師細心引導與保護下，有秩序地完成「趴下、掩護、穩住」的每一個動作，而學校教職員工在演練過程中，檢傷操作與應變組織分工確實執行，顯示學校平時落實防災工作，內心深表肯定與感動。

教育部所屬館所規劃了國家防災日系列活動，例如國立台灣科學教育館策劃「大災問-防災科普嘉年華」及「防災體驗營」等活動形式融入防災教育；國立自然科學博物館921地震教育園區，推出「2026夜宿斷層線」及「防災浪」之災害警報科學原理、住家災害潛勢查詢及親子共學體驗等三大主題闖關活動。

國立科學工藝博物館，於莫拉克風災紀念廳推出全台首創以「數位雙生 (Digital Twin)」為核心的「共／生」沉浸式互動劇場，民眾可化身為拓荒者，實際投入土地選擇、家園建設、生態互動與防災決策之中，體驗人類行為如何一步步影響環境與未來，歡迎民眾前往各館所體驗學習。

教育部呼籲，全民應將防災教育視為日常生活的一部分，且從校園扎根延伸到家庭與社區，地震發生時務必落實「趴下、掩護、穩住」三原則以保護頭頸部安全為優先，並尋找安全掩護；學校教職員工則因應災害成立應變小組，各組成員配合指揮官，執行災害應變措施，確實掌握全校師生的安全，以建立正確應變行動，共同打造安全與韌性家園。

國家防災日活動相關訊息，可至教育部「防災教育資訊網」（https://disaster.moe.edu.tw/WebMoeInfo/）查詢。

總統賴清德前往高雄市立高雄特殊教育學校，了解學校面對大規模地震時，針對不同障別學生的應變措施，包括警報應變、就地掩蔽、情緒安撫及啟動校內應變組織等作為。圖／教育部提供

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