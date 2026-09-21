「臺灣國際兒少書展」登場！信誼基金會用遊戲與探索打開孩子的想像力

2026「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」系列活動將自9月23日起，一連五天在高雄展覽館舉行，信誼基金會以「閱讀，開啟一場想像力派對！」為策展概念，呼應書展「未來世代」精神，以孩子的視角出發，將閱讀從書頁延伸到遊戲、探索、創作與親子互動，打造一座孩子可以走進故事、玩故事，也能在閱讀中認識自己與他人的閱讀空間。

信誼基金出版社社長劉維中表示，信誼為呼應文化部與高雄市政府結合書展、劇場、影展所規畫的三合一嘉年華會，展區特別以閱讀、遊戲和探索為核心，將繪本中的想像力轉化成可以參與、體驗的空間。今年書展以法國為主題國，信誼也特別以兩組法國童書創作者的作品打造展區，呈現法式創意與遊戲精神的閱讀體驗。

同時展場主視覺來自童書大師赫威．托雷（Hervé Tullet）的作品，以鮮明的點、線條與繽紛色彩為設計元素，將繪本中自由、遊戲與創造的精神，變成體驗空間，讓孩子彷彿走進一本可以親身參與的繪本。另外再以法國作家塞得里克．哈瑪迪耶（Cédric Ramadier）與繪者文森．布爾喬（Vincent Bourgeau）合作的《孩子的情緒互動書》系列，打造鮮黃色的入口視覺，以鮮明圖像與遊戲互動設計，引導孩子辨識及表達自己的情緒，也讓親子在共讀過程中自然開啟對話。這兩位創作者拍檔此次首度來台，展期將為創作者及幼兒分別舉辦多場活動和簽書會。

從赫威．托雷自由奔放的點、線與色彩，到《孩子的情緒互動書》將閱讀轉化為親子間的情緒互動，劉社長強調，信誼透過展場情境詮釋「一本書，可以是一場遊戲，也可以是一段親子對話」，希望讓家長看見，閱讀不只是「讀完一本書」，更在於孩子如何從故事中產生好奇、展開想像、參與探索，找到表達自己、理解他人的方式，並在一次一次的閱讀經驗中，累積理解世界與表達自己的力量。

除了展場體驗，信誼也安排5場創作者及專業講師活動，從故事分享、手作DIY、身體活動、故事體驗到親子互動，邀請孩子用不同方式走進閱讀。

9月23日由陳致元帶來《SOS！陳致元×Guji Guji 遇上地震救援行動》，從聽Guji Guji最新故事，延伸到動手彩繪；林哲璋則以《來去寵物功夫學校練武功！》，帶孩子從閱讀走向身體活動，跟著故事和身體動作，走進充滿想像力的世界。9月24日，楊子葦將帶領孩子從《山左大力士》探索「看不見的力氣」，在故事中展開思考與想像。9月25日，由王照鈞帶領孩子跟著《藍皮慢火車》去旅行，從圖畫書出發，感受一趟充滿風景與故事的慢車旅程。9月26日則由許琳翊帶來《孩子的情緒互動書》，帶領親子一起悅讀情緒，從故事延伸至互動遊戲，為親子創造更多理解與交流的機會。

因此，這次書展信誼不只邀請大小朋友「來看書」，更希望讓大家看見閱讀可以有更多可能：一本書可以成為一場遊戲、一段親子對話、一趟想像之旅，也可以成為孩子理解自己、探索世界的起點。展期5場活動已開放報名，名額有限，線上完成報名者到現場可以獲得精美小禮物。書展期間全場單件79折，任選5件7折優惠，另有消費滿額贈「勇氣墊板」、「橘子工坊變色泡泡洗手慕斯」活動，數量有限，送完為止。活動報名連結：https://hsb.pse.is/9kzs4z

展期： 2026/09/23 (三) ~ 09/27(日)，每日11:00~19:00。

攤位：高雄展覽館S236攤位

2026「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」系列活動將自9月23日起，一連五天在高雄展覽館舉行，信誼基金會以「閱讀，開啟一場想像力派對！」為策展概念。圖/信誼基金會提供

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