加班費比正課便宜…全教總籲建立課後照顧「鐘點費連動機制」

課後照顧對許多家庭來說，是孩子放學後重要的學習與照顧支持。不過，全國教師工會總聯合會今日開記者會指出，教育部去年底調高公立中小學兼任及代課教師鐘點費，但課後教學鐘點費卻未同步調整，形成「加班費比正課還便宜」，呼籲建立課後照顧鐘點費連動機制，並全面盤點課後、夜間及周末等教學計畫，研議建立一致性的鐘點費加成原則。

教育部於114年12月31日修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，並追溯自114年9月1日起生效，國小鐘點費由336元調高至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調高至505元，整體調幅約20％。

不過，全教總理事長葉青芪表示，教師正常課務之外的課後照顧班、學習扶助計畫鐘點費卻未同步調整，形成「正課鐘點費已經調高，課後加班鐘點費反而更低」的不合理現象。

偏鄉孩子放學後，校園往往仍是他們的避風港。嘉義縣教師會理事長楊智強表示，以嘉義縣為例，六成以上學校位於偏遠或特偏地區，七成以上則是六班以下的小校，偏遠學校師資招募本就更加困難，若要開設課後班或學習輔助班，往往沒有其他師資可以替代，「非他不可」；然而，課後照顧等工作的鐘點費20年來還在原地踏步，非常不合理。

新北市教師會理事長蔡淑遠也說，當家長、社會與學校都期待孩子放學後留在熟悉、安全的校園，獲得教師的支持與陪伴，就代表課後照顧具有重要的公共價值。既然社會需要教師在下班後持續為孩子付出，就應給予合理報酬，不能讓教師承擔更多時間與責任，卻領取低於正課的鐘點費。

對此，全教總提出兩項建議。第一，建立課後照顧「基本鐘點費連動機制」，避免加班性質鐘點費低於正常工時，並建議立即修正《兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法》第20條。因現行條文所定收費基準，上班時間及下班時間、寒暑假辦理的學生收費，每節設算基準分別為260元、400元，均已逾15年未修，無法反映近年物價上漲的現況。

全教總建議，課後照顧鐘點費應以「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」所訂鐘點費133%為修訂方向，建立隨基本鐘點費調整的連動機制。

第二，全面盤點「夜光天使」、「學習扶助」及其他課後、夜間、周末與寒暑假教學計畫，研議比照「基本鐘點費133%」建立一致性的加成原則。葉青芪表示，現行《勞動基準法》針對勞工加班訂有1.33倍至1.67倍的加班費標準，目的在於補償勞工犧牲休息及家庭生活時間所付出的額外勞動，也透過提高加班成本，避免雇主濫用加班。教師在正常教學時段之外投入上述工作，同樣屬於額外工時，應有合理的加成報酬。

全教總呼籲，國教署應正視現行課後教學鐘點費與基本鐘點費脫節的問題，儘速完成相關法規及計畫的通盤檢討；地方教育主管機關也應與中央共同正視，讓教師在正常課務之外付出的專業勞動，獲得合理回應。

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