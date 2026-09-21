影／台法文化工作坊登場 李遠倡家長快樂小孩才快樂

第十五屆「台法文化工作坊」在華山文創園區揭幕，今年以《童心未泯的行動：孩子們的文化平權》為題，邀集法國羅浮宮、龐畢度中心、巴黎兒童愛樂廳及東京宮等專家來台對話。文化部長李遠致詞時分享台法育兒差異，強調「大人自己先快樂，孩子才會真正快樂」的文化平權真諦。

李遠表示過去搭乘郵輪時曾目睹台法兩國父母帶小孩的鮮明對比，當時一群法國父母坐在旁邊喝酒、談天非常放鬆開心，任由一、兩歲的小孩在地上爬行、甚至抓東西往嘴裡塞，身旁的台灣父母見狀則緊張得頻頻驚呼制止。李遠指出，這段經歷讓他深刻體悟到法國人獨特的育兒哲學：「大人們快樂的時候，孩子才會快樂；大人如果不快樂，孩子怎麼會快樂呢？」

李遠強調這項觀念與當前文化部推動「國家兒童未來館」及「文化幣」向下扎根的核心精神不謀而合。過去傳統教育框架往往習慣由成人單向保護、說教，然而真正的兒童文化平權，應是營造讓孩子自由探索的環境，翻轉成人的既定思維，讓兒童從被動的受教者，蛻變為擁有自主想像力與文化發言權的積極參與者。

文化部長李遠出席台法文化工作坊開幕，分享台法父母育兒差異，倡導家長快樂孩子才會快樂。記者張文玠／攝影

文化部長李遠（右二）與法國在台協會學術合作與文化處長周書安（左二）出席台法文化工作坊，進行互動啟動儀式。記者張文玠／攝影

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