影／台法文化工作坊登場 李遠倡家長快樂小孩才快樂

第十五屆「台法文化工作坊」在華山文創園區揭幕，今年以《童心未泯的行動：孩子們的文化平權》為題，邀集法國羅浮宮、龐畢度中心、巴黎兒童愛樂廳及東京宮等專家來台對話。文化部長李遠致詞時分享台法育兒差異，強調「大人自己先快樂，孩子才會真正快樂」的文化平權真諦。
李遠表示過去搭乘郵輪時曾目睹台法兩國父母帶小孩的鮮明對比，當時一群法國父母坐在旁邊喝酒、談天非常放鬆開心，任由一、兩歲的小孩在地上爬行、甚至抓東西往嘴裡塞，身旁的台灣父母見狀則緊張得頻頻驚呼制止。李遠指出，這段經歷讓他深刻體悟到法國人獨特的育兒哲學：「大人們快樂的時候，孩子才會快樂；大人如果不快樂，孩子怎麼會快樂呢？」
李遠強調這項觀念與當前文化部推動「國家兒童未來館」及「文化幣」向下扎根的核心精神不謀而合。過去傳統教育框架往往習慣由成人單向保護、說教，然而真正的兒童文化平權，應是營造讓孩子自由探索的環境，翻轉成人的既定思維，讓兒童從被動的受教者，蛻變為擁有自主想像力與文化發言權的積極參與者。
課後照顧對許多家庭來說，是孩子放學後重要的學習與照顧支持。不過，全國教師工會總聯合會今日開記者會指出，教育部去年底調高公立中小學兼任及代課教師鐘點費，但課後教學鐘點費卻未同步調整，形成「加班費比正課還便宜」，呼籲建立課後照顧鐘點費連動機制，並全面盤點課後、夜間及周末等教學計畫，研議建立一致性的鐘點費加成原則。
2026台灣文學獎金典獎入圍名單今天公布，包括卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端（Bukun．Ismahasan．Islitua...
進入2026年第3季尾聲，文化幣領取人數已逾145萬人，領取率突破71%，累計消費金額達13.4億元。文化部今天表示，今年首度推出的「遊戲化」文化幣體驗，已有超過1.1萬名青年達成最高等級LV.5「傳說」。為鼓勵青年持續使用文化幣、累積藝文體驗，也讓更多青少年有機會挑戰最高等級，除原有累計升級共可得到的600點文化幣點數外，文化部將再加碼推出LV.5「傳說」限定抽獎活動，讓持續「衝等」的青年多一重驚喜。
第十五屆「台法文化工作坊」在華山文創園區揭幕，今年以《童心未泯的行動：孩子們的文化平權》為題，邀集法國羅浮宮、龐畢度中心、巴黎兒童愛樂廳及東京宮等專家來台對話。文化部長李遠致詞時分享台法育兒差異，強調「大人自己先快樂，孩子才會真正快樂」的文化平權真諦。
桃園市推動桃小巴改善偏鄉公共運輸，但上路兩年仍傳脫班、學生搭不上車。多位議員質疑，觀音、新屋大眾運輸選擇有限，一旦脫班對通勤族衝擊更大，上學尖峰更有車輛一、兩站就滿載情形，要求市府補足偏鄉運能。交通局回應，將嚴格要求業者不得脫班，並研議增班、調整時間或改派較大車輛。
陶藝家王永田鑽研銅紅釉卻因921地震受災，窯爐全毀陷困境，資深媒體人施順冰不捨，協助王重啟窯爐並展開「台灣鈞紅研究計畫」，經27年堅持，今起於日月潭涵碧樓舉辦「台灣鈞紅震後27週年回顧展」，重現並創新古典銅紅釉藝術。
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