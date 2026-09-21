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桃小巴偏鄉脫班、學生擠不上車 議員籲補足班次

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園推9人座「桃小巴」取代中型以上巴士運行低運量的公車路線，交通局長張新福表示，將嚴格要求客運業者不得脫班。圖／市府提供
桃園推9人座「桃小巴」取代中型以上巴士運行低運量的公車路線，交通局長張新福表示，將嚴格要求客運業者不得脫班。圖／市府提供

桃園市推動桃小巴改善偏鄉公共運輸，但上路兩年仍傳脫班、學生搭不上車。多位議員質疑，觀音、新屋大眾運輸選擇有限，一旦脫班對通勤族衝擊更大，上學尖峰更有車輛一、兩站就滿載情形，要求市府補足偏鄉運能。交通局回應，將嚴格要求業者不得脫班，並研議增班、調整時間或改派較大車輛。

議員吳進昌表示，桃小巴示範從觀音區先做起，也讓原本支援的幸福巴士人力回歸正常路線，但兩年下來一般公車路線仍有脫班情形。都會區班次密集，少一、兩班影響有限，觀音班次原本就少，一旦脫班，學生及通勤族可能得等更久，「觀音絕對不能脫班」。

吳進昌指出，T519路線開通後地方反應熱烈，運量不錯，但部分班次仍有民眾搭不上車，希望交通局滾動檢討增班。T521線從新坡行經上大至崙坪，原訂8月1日上線，卻延至10月16日，盼司機人力到位後盡快加密班次，別讓偏鄉民眾等太久。

議員陳睿生表示，桃小巴開辦後，新屋區仍有學生反映上學搭不上車，除了班次不足，路線及發車時間也未必能配合學生需求。桃小巴車輛較小，上學尖峰學生一擁而入，可能一、兩站就滿載，後面站點學生只能看著車輛過站，最後改由家長接送，市府應針對學生通學需求檢討班次及路線。

交通局長張新福表示，將要求客運業者不得脫班並依規嚴格執行。T521延後上線及部分路線班次不足，主要是桃小巴路線增加速度較快，司機招募一度跟不上，目前已招募百餘名人力，後續將優先補強熱門路線，偏鄉也會列為優先補實對象。

張新福表示，桃小巴主要解決偏郊地區公共運輸需求，小型車輛容量確實有限。若特定上學時段需求集中，將研議調整班次時間或改派較大型車輛支援；若需求持續偏高，也會與教育局討論透過彈性公車、幸福巴士等方式補足運能，改善學生通勤問題。

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