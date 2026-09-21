2026金典獎入圍名單揭曉 展現台灣創作多元樣貌

2026台灣文學獎金典獎入圍名單今天公布，包括卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端（Bukun．Ismahasan．Islituan）的「Haipis紅嘴黑鵯」等30部作品入圍，展現台灣當代文學創作的多元樣貌。

根據台灣文學館今天發布的新聞資料，2026金典獎共有276件作品參賽，最終30件作品入圍，涵蓋小說16件、散文4件、詩6件、非虛構4件；其中具蓓蕾獎資格作品有6件。入圍作品從當代議題到生命凝視，兼顧異質性與文學性，展現當前台灣文學創作的多樣，也反映跨越形式、框架的書寫自由。

這30部作品將共同競逐1名金典獎百萬年度大獎、7名金典獎，以及3名蓓蕾獎。

評審團表示，今年複審過程是一場專業且綿密的文學交流，不同專長背景與創作技藝的評審們，彼此聆聽來自不同族群、經驗、語言的觀點，在多次討論與投票中，激盪出精彩的火花，最後得出這次有力概括過去一年台灣文學創作與文學出版的名單。

今年小說共有16部入圍，是各文類中數量最多者。除了持續書寫社會與個人處境，也有不少作品從新的題材與敘事形式切入。評審團表示，今年部分作品透露出面對未來的不確定感：全球局勢與區域關係不再只是遙遠的國際事件，而逐漸進入個人日常與生命選擇。

此外，今年的台語、客語及原住民族語作品數量豐富，也初步展現國家語言推展至今的進步成果，顯示越來越多創作者開始以母語書寫自己的文學。

為了讓更多讀者能夠接觸到金典入圍好書，自今年10月1日起至12月31日，全台獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及國高中職暨大專院校圖書館，將陸續推出金典獎入圍書展，除了線下展示，亦有電子書平台及網路書店的線上書展，至少150個單位踴躍參與。

2026台灣文學獎金典獎最終得獎名單預計於11月初公布，並於11月15日在台北華山文創園區紅磚六合院西2館舉行贈獎典禮。

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