2026文化幣領取率突破7成 續推青年專屬加碼優惠

2026文化幣至今領取人數超過145萬人，領取率突破71%，累計消費金額達13.4億元，文化部持續推出多項青年專屬加碼優惠，並加碼推出LV.5「傳說」限定抽獎活動再添動力。

文化部今天發布新聞稿表示，為鼓勵青年持續使用文化幣、累積藝文體驗，今年首度推出「遊戲化」文化幣體驗，已有超過1.1萬名青年達成最高等級LV.5「傳說」，除了原有累計升級共可得到的600點文化幣點數外，文化部將再加碼推出LV.5「傳說」限定抽獎活動，讓持續「衝等」的青年多一重驚喜。

文化部表示，今年攜手人氣IP打造APP遊戲體驗，依四季推出不同主題任務，青年完成指定任務即可蒐集限定IP徽章，鼓勵青少年持續使用文化幣挑戰。經統計，目前已有65.4萬名青少年消費完1200點文化幣，累計蒐集262萬枚IP徽章、完成86萬次週簽到。

文化部表示，至今有3.5萬人達成LV.2「冒險者」，1.1萬人一路挑戰至LV.5「傳說」。其中，LV.5須完成1800點文化幣消費、蒐集6枚IP徽章及累計簽到16週，顯示遊戲化任務帶動青年從一次性使用文化幣，進一步延伸至持續消費、參與任務及累積藝文體驗。

為鼓勵青年持續挑戰、把握年底前最後衝刺階段，文化部再加碼推出LV.5「傳說」限定抽獎，抽獎獎品為「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等四季文化幣代言人限定聯名周邊，集結各季人氣IP，每份獎品為單入1隻，款式採隨機方式抽出。

文化幣也持續推出多項青年專屬加碼優惠，包括國片「500點送150點」、獨立書店「2點送1點」，以及表演藝術「青年席位」、視覺藝術「青春票」等優惠。新學期開始，鼓勵青少年可以相約看場國片、走進博物館或藝文展覽、欣賞表演，累積自己的文化幣消費進度。

文化部也提醒還沒領取或還沒把文化幣使用完畢的青少年，趕快把握今年最後時間使用文化幣，持續解任務、累積藝文體驗、挑戰LV.5「傳說」。

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