2026全國文化會議落幕 李遠宣示「3T、3I」施政藍圖

2026全國文化會議今天結束，文化部長李遠總結表示，「這是一份全臺灣文化界寫給2030年的備忘錄」。李遠也宣示「3T、3I」未來施政藍圖，後續將於11月完成完整總結報告並公告。

2026全國文化會議匯聚近500位產官學專家、公民社會代表與文化工作者共同參與，經過3場次6大議題的政策建議，李遠表示，初步聚攏與人跟工具有關的3個T「Teenager青少年、Talent人才、Tech 科技力」，以及與戰略制度有關的3個I「原創IP、Investment充足穩定的投資、International進軍國際」。

李遠說，文化部長就是一棒接一棒，承接前面各任部長打下的基礎，整理後繼續往下走。李遠表示，這次全國文化會議選擇以「未來式」為主題，透過論壇逐步凝聚各界共識；並且首度辦理「青少年參與式文化論壇」，不以說教模式，而改採陪伴方式，希望共同商議未來挑戰的解方與臺灣文化未來的樣貌。

李遠指出，文化部將全方位推動3大關鍵實踐與3大戰略制度。在關鍵實踐面向，首先是關注青少年（Teenager），除了現行文化幣體驗外，必須擴大臺灣原生內容生態系，讓更多的原創故事、影音等產出；從生活圈鼓勵青少年參與社區行動，建立自主參與支持機制，藉此培養文化判斷力及文化公民意識。

文化部深刻體認藝文人才培育的急迫性，推動重視人才（Talent），將給予傳統藝術、文化資產、返鄉社造者更多制度性支持與展演舞台；最後則是掌握科技力（Tech），面對AI重新定義創作，將加速打造兼顧創作者權益的制度環境，跨部會研議建構公共基礎設施，讓AI與算力成為中小型藝文團隊的助力。

在戰略制度面向，文化部將持續推動原創IP發展，讓具有強大辨識度的內容發揮無限可能與源源不絕的產值；同時強化充足穩定的投資（Investment），除政府補助與文策院投資外，積極引入民間與企業資本，將贊助轉為長期夥伴關係，並尋求國際合資合作以擴大產業量能。

文化部也將積極進軍國際（International），作為華語世界最自由民主的國家，目標是將國家文化敘事主權握在手中，不只登上國際舞台，更要吸引國際人士來臺，讓臺灣成為世界文化網絡中不可取代的合作夥伴。

「國際文化參與與地緣策略」議題召集人耿一偉在總結報告時表示，他多次提出「文化就是阿嬤」的理論，「我的理論很簡單，你阿嬤要幫你賺錢嗎？沒有啊！阿嬤就算沒有給你錢，你也是要養阿嬤，因為沒有阿嬤就沒有你，所以你照顧阿嬤是應該的。」

李遠呼應表示，阿嬤在整個家族裡面可能因為年紀大、不能生產，結果被當成最弱勢的，但也有阿嬤賣玉蘭花、賣滷味，什麼都可以賣。李遠也藉此鼓勵所有文化工作者，「阿嬤經常是很有骨氣，自食其力。」

李遠也說，從全國文化會議中，高中生、大學生、產業及學術界大家齊聚關心文化，「希望大家不要洩氣」。李遠強調，因為大家的共同努力，10年來，「我們已經把文化的樹林變成文化森林」。接下來，「我們仍要不斷播種、灌溉」，使文化森林更強大，讓文化的根扎得更深，「文化部會和大家一起努力」。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

李遠 會議 文化部 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往