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文化是丐幫最後統一江湖? 李遠總結文化會議：給文化界2030年備忘錄

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
全國文化會議今天在國家圖書館舉行，文化部長李遠出席。記者許正宏／攝影
全國文化會議今天在國家圖書館舉行，文化部長李遠出席。記者許正宏／攝影

2026全國文化會議今日於國家圖書館舉行，下午的閉幕由文化部長李遠做總結。李遠總結時提出此次會議是「寫給台灣文化界2030年的備忘錄」，回應本次會議的政策建議。但長達18分鐘的總結，有3分之2的時間都在談論文化預算遭砍、感嘆文化人被形容為「乞丐」、文化補助被形容為「青鳥飼料」；並幽默表示「金庸小說裡最後統一江湖的也是丐幫(事實上金庸小說裡的丐幫從未統一江湖)」、「青鳥飼料是不錯的IP」。相較於歷屆文化會議部長總結多聚焦政策，李遠的發言相當另類。

今天舉行的文化會議中，有人將文化形容為「阿嬤」。李遠致詞一開始就提到，文化被稱為「阿嬤」，可能是文化在整個家族中是「最弱的弱勢」，因為年紀大不能生產。但阿嬤其實可以去賣玉蘭花、油飯或滷味，「我覺得蠻值得驕傲的，因為自食其力」。但阿嬤最怕就是有人叫她「乞丐」，她自食其力卻被叫「乞丐」、看不起她向她丟石頭。「阿嬤說你們小看我了，我其實是丐幫幫主」。

李遠要大家看金庸小說裡面，丐幫幫主是誰？他的武力有多高強？「整個金庸小說裡整個社會最大的幫派就是丐幫，最後統一江湖的也是丐幫」。他要以此鼓勵從事文化工作的人不要洩氣。

不過在金庸小說中，從年代最早的「天龍八部」到年代最晚的「鹿鼎記，從未出現「丐幫最後統一江湖」的劇情。

上午有文資團體在文化會議舉行前抗議。李遠表示，對於抗爭「他覺得很高興」。因為台灣在過去戒嚴時代，很多人在抗爭、爭取文資保存，抗爭社會的不公不義，而李遠自己也曾經是「很堅持的抗爭者」。李遠表示，他2013年曾坐在中正紀念堂、跟一群朋友抗爭台灣社會的不公不義，連續一百次、每周五坐在中正紀念堂地上，跟蟑螂一起飛，「不是每個人都做得到吧。」李遠打趣自己不怕蟑螂，當蟑螂飛到他頭上時，大家都尖叫，「我說你不用擔心，牠很快飛走，因為牠會聞到我身上有屠殺的味道」。

李遠表示，大家不用擔心台灣文化，「台灣文化已經走到大家相當重視的階段」，今天來參加文化會議的有高中生、大學生、來自公部門與業界、學界。文化部會在很短時間內整理出來，完成對全國人民的報告並在網路上公布。他在這個時機點接任文化部長，就是承接前幾任文化部長政策然後繼續走下去。

李遠指出，今天文化會議進行時，他的手機便接到許多訊息，譏笑文化會議、譏笑文化部抱怨預算被砍很委曲，「你掐我的脖子還不能叫痛，太殘忍了吧」；政府多給文化部一點錢就說是「乞丐」。他認為台灣最大的問題是「認同」，他擔任文化部長工作其實蠻快樂的，但最難過的是大家對於未來的認同不一樣，對於不一樣認同的人，「用超過正常語言的踐踏」，比方孩子會跟阿嬤說你是「乞丐」，「當你講文化人是乞丐時，其實說錯話應該道歉」。不但沒道歉，下一句話更難聽，說「所有的文化補助都是青鳥飼料」。

「青鳥飼料很難聽。」李遠話鋒一轉，「後來想想青鳥飼料是很不錯的IP」，可以是便當、也可以是各種創意的產品。他透露許多朋友向他開玩笑說拍戲拍累了「就開始吃青鳥飼料」。他憂心社會演變到「不覺得屈辱的話超過公民的文化水平」，非常可怕。

感嘆台灣認同與文化亂象十二分鐘之後，李遠終於將會議轉回政策方向。他指出，歷時一年的全國文化會議、聚集一千八百位關心台灣文化發展的共同夥伴。他初步將所有的討論建議收斂回跟工具有關的三個Ｔ：teenager(青少年)、talent(人才)和科技(technology):以及跟戰略制度有關的三個 I:分別是原創(IP)、.投資(investment)和國際(international)。

李遠表示，今天全國文化會議所匯聚的，不只是一份總結報告，更是全台灣文化界寫給2030年的備忘錄，這份報告是「給全台灣文化界2030年的備忘錄」。台灣已經共同努力了十年，文化的樹木已經變成文化森林，「接下來我們要努力播種灌溉」，使文化森林更強大、文化的根扎得更深。

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