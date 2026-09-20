台語作家蔡金安發表詩吟套書 盼助傳統文學保存

台語文作家蔡金安將20年採集、鑽研的詩調，結合古典詩詞、台語音韻與吟唱創作「金安詩吟」10部套書，收錄2222首歷代詞曲，盼呈現傳統文學另一種聲音與保存形式。

「金安詩吟」套書發表會今天在國立台灣文學館舉行，吸引不少台語文學界相關人士到場，民進黨立委王定宇等人也出席致意。

蔡金安致詞表示，早期在反覆吟唱、套調的過程中，逐漸摸索出屬於自己的曲調，記得有一次開車上班途中突然想到一段旋律，擔心靈感稍縱即逝，便立即打電話請秘書協助錄下，之後再經過反覆記誦、整理與修整，這段旋律逐漸發展成為他獨有的「金安調」。

他說，從歷史教師、教材出版，到投入台語文學與台語教育，再進一步走向古詩詞的台語吟唱，一路走來始終與教育及文化傳承緊密相連，「金安詩吟」的出版，也延續他長期投入語文教育與文化保存的理念，嘗試以聲音讓古典詩詞重新進入現代人的閱讀與聆聽經驗。

蔡金安表示，「金安詩吟」全套共10部，收錄自先秦兩漢至民初歷代詩詞曲精華，共計2222首，每部作品除收錄詩詞內容，也搭配文字賞析，並透過QRCode連結吟唱錄音，讓讀者不僅能閱讀古典文學，也能聆聽作品以台語吟唱的聲韻之美。

他說，結合文字、聲音與數位保存，透過紙本閱讀與QR Code影音功能，將古典詩詞文字、音韻與吟唱保存下來，這套作品也提供另一種以台語吟唱進行文學傳承與數位典藏方式。

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